PlayStation Store deja 3 juegazos de esta colección espacial al 90% de descuento y menos de 7 euros

PlayStation Store ha lanzado una promoción que está revolucionando el panorama de los videojuegos con sus ofertas Mega Marzo 2025, y entre los títulos más destacados se encuentra Mass Effect Legendary Edition, disponible para PS5 y PS4 por solo 6,99 euros. Este precio, que refleja un impresionante descuento del 90% sobre su coste habitual de 69,99 euros, supone un ahorro de 63 euros y convierte a esta edición remasterizada de la legendaria trilogía de BioWare en una ganga irresistible. La oferta, válida hasta las 23:59h (hora peninsular española) del 27 de marzo, es parte de una campaña que trae rebajas de hasta el 90% en una amplia selección de juegos, pero pocas propuestas igualan el valor y la magnitud de esta colección.

Mass Effect Legendary Edition no es solo un juego, sino una experiencia completa que abarca Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3, acompañados por más de 40 DLC, incluyendo expansiones emblemáticas como Citadel, From Ashes y Lair of the Shadow Broker. Esta versión, lanzada originalmente en 2021, llega optimizada con gráficos en 4K Ultra HD, tiempos de carga reducidos gracias al SSD de la PS5 y mejoras en la jugabilidad que refinan la fórmula original sin perder su esencia. Desde los vibrantes mundos alienígenas hasta las decisiones narrativas que definen el destino de civilizaciones enteras, la trilogía sigue siendo un pilar del género RPG y un testimonio del legado de BioWare en la industria.

Mass Effect Legendary Edition, una excelente oportunidad en PlayStation Store

Las ofertas Mega Marzo, que dieron el pistoletazo de salida el 12 de marzo, han traído consigo una avalancha de descuentos que abarcan tanto éxitos recientes como clásicos atemporales, pero Mass Effect Legendary Edition destaca por su relación calidad-precio. Por menos de 7 euros, los jugadores obtienen acceso a más de 100 horas de contenido, donde cada entrega ofrece una mezcla única de exploración, combates tácticos y una narrativa ramificada que responde a tus elecciones. Ya sea enfrentándote a los Segadores, forjando alianzas con especies alienígenas o personalizando tu armamento y habilidades, esta edición te permite vivir una de las sagas más influyentes de la historia de los videojuegos con un acabado técnico renovado.

Para quienes aún no han surcado la galaxia como el Comandante Shepard, esta es la ocasión perfecta para sumarse a la aventura, mientras que los veteranos encontrarán en esta versión remasterizada una excusa ideal para regresar a la Normandía con gráficos y rendimiento mejorados. La promoción de Mega Marzo no solo pone de manifiesto el compromiso de PlayStation por ofrecer grandes títulos a precios accesibles, sino que también subraya el atractivo perdurable de Mass Effect. No dejes pasar esta oportunidad: visita la PlayStation Store, asegura tu copia antes de que el reloj marque el final de la oferta el 27 de marzo y prepárate para una epopeya intergaláctica que redefine el concepto de valor por tu dinero.