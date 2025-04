La próxima película de 'El Señor de los Anillos' sobre Gollum recibe una sorprendente actualización

El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum se anunció hace casi un año con la esperanza de que llegara a los cines en 2026, pero la última actualización hace que este escenario sea mucho menos probable. Los directores ejecutivos de Warner Bros. Pictures, Pam Abdy y Mike de Luca, explicaron cuáles eran sus planes con respecto a numerosas franquicias que abanderan y su perspectiva sobre la situación actual.

Pam Andy confirmó que el guion de La Caza de Gollum aún no está completo, pero se espera que esté listo a lo largo del próximo mes. Esto significa que, conociendo el ritmo de rodaje y posproducción de este tipo de proyectos de tanta envergadura, es posible que no volvamos a ver una adaptación cinematográfica de la Tierra Media el próximo año como se esperaba.

El guion de La Caza de Gollum está aún en desarrollo

Asimismo, Philippa Boyens fue quien coescribió los guiones de la trilogía de El Señor de los Anillos a principios de la década de los 2000, junto con Peter Jackson y Fran Walsh. Los tres regresan como productores de La Caza de Gollum, aunque solo Philippa Boyens vuelve en un rol como escritora. De hecho, se ha confirmado que se ocupará del nuevo guion junto a su hija Phoebe Gittins.

Por supuesto, la película será dirigida por el conocido Andy Serkis, quien repetirá su papel como Gollum. Y es que el escenario sobre el retraso de la película no debería sorprender a los espectadores. Fue el propio Andy Serkis quien advirtió que La Caza de Gollum probablemente no llegaría en 2026. En una entrevista con The Direct, él mismo dijo que el nuevo objetivo sería estrenar la película a finales de 2027.

Eso no evita que la larga espera sea estresante para los espectadores que se preguntan cómo se ejecutará el proceso de casting. Es probable que la historia involucre al mago Gandalf y a Aragorn. Los actores detrás de ambos papeles explicaron que regresarían siempre que la historia tuviese sentido.

La Caza de Gollum detallará una parte que transcurre durante La Comunidad del Anillo, pero que se pasa por alto en la película. Después de que Bilbo abandonase la Comarca y Frodo consiguiera el Anillo Único, Gandalf trata de investigar el siniestro objeto. Él es quien solicita la ayuda de Aragorn para encontrar a Gollum y obtener más información. Este breve episodio se desarrolla en la novela de J. R. R. Tolkien, pero nunca fue explorado en profundidad en las adaptaciones cinematográficas.