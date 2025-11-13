La reacción de Willyrex a la nueva consola de Steam: "La compraría de cabeza"

A pesar de que en los últimos tiempos los creadores de contenido han abierto sus horizontes para hacer directos y subir vídeos sobre un abanico inmenso de diferentes temáticas, su vinculación con los videojuegos es innegable.

Sobre todo las primeras generaciones son las que más han vivido unidas a esta industria, y así lo ha demostrado Willyrex con su reacción al último bombazo que ha tenido lugar en este mundo, la nueva consola de Valve.

Esta, llamada Steam Machine, ha llegado para hacer dudar todavía más a los usuarios que no eran capaces de decidirse entre Xbox y PlayStation. Lo que ofrece este dispositivo es la misma experiencia que un ordenador, pero simplificando todas las posibles complicaciones de jugar en PC.

El producto ha sido anunciado en conjunto con unos cascos de realidad virtual y un mando exclusivo para seguir expandiendo un universo que comenzó con Steam Deck. De hecho, Valve ha asegurado que esta Steam Machine es “seis veces más potente”. Todo esto ha dejado a Willyrex impresionado.

Willyrex le pone un 10 de 10 al nuevo lanzamiento de Valve

El creador de contenido respondió a una publicación que recogía el tráiler y las especificaciones de este nuevo producto para mostrar su sorpresa positiva con esta novedad.

Al streamer y youtuber le pareció “una locura”, destacando que espera que la consola junte lo mejor de jugar en ordenador, pero sin los fallos ni todo lo relacionado con ajustes o actualizaciones de drivers que conlleva un PC.

Aun así, Willyrex ha reconocido que por su trabajo necesita un ordenador para poder utilizar programas de edición y demás, pero que si no fuese por ello “la compraría de cabeza”.

La buena acogida del creador de contenido solo ejemplifica el sentimiento global de la comunidad, que ya está deseando que se pueda adquirir Steam Machine para ponerla a prueba.