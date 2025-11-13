Sección patrocinada por
La borrasca Claudia azota España, en directo hoy: alertas de la AEMET por el temporal de lluvia, viento e inundaciones
Información actualizada sobre los avisos meteorológicos por lluvias, tormentas, vientos y olas hoy en España
En las próximas horas, un sistema frontal asociado a la borrasca Claudia dejará lluvias en buena parte de España, algunas localmente intensas, por lo que la AEMET ha activado avisos naranjas y amarillos en numerosas provincias.
En Canarias, el aviso naranja afecta especialmente a las islas más montañosas, donde se esperan chubascos muy fuertes y persistentes que podrían provocar crecidas de barrancos e inundaciones puntuales. En Lanzarote y Fuerteventura las lluvias serán menos probables, aunque no se descartan.
En la Península, Huelva estará también en nivel naranja por lluvias muy fuertes, mientras que se prevé precipitación persistente en el norte de Cáceres y el sur de Castilla y León.
El viento soplará con fuerza en buena parte del país, con riesgo importante en la cordillera Cantábrica, donde podrían registrarse rachas huracanadas. En Asturias y Cantabria se activará el aviso naranja por este fenómeno. También se esperan tormentas, con aviso amarillo en Huelva, Sevilla, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Borrasca Claudia en directo: última hora del temporal en Canarias, Andalucía, Extremadura, Asturias y Castilla y León
Fin de semana de lluvias en gran parte del país
El frente seguirá avanzando mientras se debilita y ha avanzado durante la madrugada y mañana del viernes lloverá en buena parte del país. Sin embargo, las lluvias llegarán mucho más débiles en el área mediterránea. Eltiempo.es no descarta que el fin de semana siga muy inestable en gran parte del país, y es que de cara al sábado, la borrasca se podría acercar aún más a Galicia, según la última previsión.
Toda España, salvo Baleares y el Levante, en aviso por fuertes lluvias, vientos o mala mar
Todas las comunidades, salvo la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las Baleares, mantienen este jueves la alerta (naranja o amarilla) por viento con rachas de 110 km/h, por temporal marítimo o por lluvias, con mayor incidencia en las Islas Canarias, donde se prevén acumulaciones por encima de los 80-100 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Vuelos desviados en Canarias por el temporal
Un total de once vuelos han sido desviados este miércoles por meteorología adversa, derivada de la borrasca 'Claudia', en los aeropuertos de Gran Canaria y La Palma, informan fuentes de Aena a Europa Press.
En Gran Canaria, cuatro vuelos tuvieron que aterrizar en Fuerteventura, dos en Tenerife Sur y otro en Tenerife Norte, mientras que en La Palma dos se desviaron a Tenerife Sur y otros dos a Gran Canaria y Tenerife Norte, respectivamente.
Canarias está en alerta por lluvias y vientos y ha suspendido las clases este jueves en todo el archipiélago, dado que habrá aviso naranja por lluvias en todas las islas y amarillo por vientos, oleaje y tormentas.
Avisos meteorológicos activos este jueves
Aviso naranja por chubascos muy fuertes en Canarias este jueves. Menor probabilidad en Lanzarote y Fuerteventura, pero tampoco se pueden descartar allí. "Las lluvias serán persistentes en las islas más montañosas. Podría haber crecidas de barrancos y algunas inundaciones", alerta la AEMET.
En la Península, peligro importante por lluvias muy fuertes en la provincia de Huelva. Peligro importante también por persistencia en el entorno del norte de Cáceres y sur de Castilla y León.
Además, el viento soplará con fuerza en buena parte de la Península. Peligro importante en la cordillera Cantábrica, donde podrá haber rachas huracanadas.
Más de 30 grados en Melilla
Las temperaturas máximas irán en ligero ascenso en depresiones del nordeste y litorales mediterráneos, más acusados en Melilla donde se superarán los 30 grados, en descenso en Canarias, centro norte e interiores de la mitad sur peninsular y con pocos cambios en el resto, mientras que las mínimas aumentarán en la mayor parte del país.
Las precipitaciones se extenderán por la tarde al resto de la mitad occidental
Durante la tarde se extenderán las precipitaciones de forma débil al resto de la mitad occidental, mientras que en el resto de la península se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, pero sin lluvias.
Tormentas, sin descartar alguna tromba marina o tornado breve
Según la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias podrán ir acompañadas de tormentas, sin descartar alguna tromba marina o tornado breve y pequeño en el litoral suroeste y provincias de Huelva y oeste de Sevilla.
La borrasca Claudia dejará este jueves fuertes lluvias en el oeste peninsular y Canarias
La borrasca Claudia continuará este jueves afectando a Canarias y a la mitad oeste peninsular con cielos cubiertos, fuertes rachas de viento y precipitaciones, que serán especialmente fuertes en Galicia, oeste del Sistema Central y cordillera Cantábrica, Andalucía occidental, Extremadura y en el archipiélago.
