La borrasca Claudia azota España, en directo hoy: alertas de la AEMET por el temporal de lluvia, viento e inundaciones

En las próximas horas, un sistema frontal asociado a la borrasca Claudia dejará lluvias en buena parte de España, algunas localmente intensas, por lo que la AEMET ha activado avisos naranjas y amarillos en numerosas provincias.

En Canarias, el aviso naranja afecta especialmente a las islas más montañosas, donde se esperan chubascos muy fuertes y persistentes que podrían provocar crecidas de barrancos e inundaciones puntuales. En Lanzarote y Fuerteventura las lluvias serán menos probables, aunque no se descartan.

En la Península, Huelva estará también en nivel naranja por lluvias muy fuertes, mientras que se prevé precipitación persistente en el norte de Cáceres y el sur de Castilla y León.

El viento soplará con fuerza en buena parte del país, con riesgo importante en la cordillera Cantábrica, donde podrían registrarse rachas huracanadas. En Asturias y Cantabria se activará el aviso naranja por este fenómeno. También se esperan tormentas, con aviso amarillo en Huelva, Sevilla, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Borrasca Claudia en directo: última hora del temporal en Canarias, Andalucía, Extremadura, Asturias y Castilla y León