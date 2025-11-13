Ibai Llanos confirma que ya tiene cerrados los combates para La Velada del Año 6

El éxito de Ibai dentro del mundo de la creación de contenido es innegable, y una de las mayores razones de que al vasco le haya ido tan bien es su versatilidad para adaptarse a todo tipo de terrenos y ofrecer entretenimiento a raudales.

Aunque ahora el streamer está más enfocado en vídeos cortos para TikTok o YouTube, una de sus mayores señas de identidad sigue siendo La Velada del Año. Parece que el vasco no está dispuesto a soltar esa marca personal y ya ha hablado de la próxima edición.

Durante una charla con Sergio Ferra para el canal de Movistar KOI, Ibai confirmó que ya tiene incluso escogidos a los participantes para este año, sorprendiendo a todos por su capacidad de organización.

Ibai habla ya sobre La Velada del Año 6

La cuenta de HISPA ha sido una de las encargadas de recoger las palabras del creador de contenido, que habló sobre el evento de boxeo al ser preguntado acerca de los proyectos que podíamos esperar de él para este próximo 2026.

“Bueno, en La Velada de hecho tengo todos los combates cerrados”, aseguró el creador de contenido añadiendo que ha querido trabajar con tiempo, posiblemente para intentar ganar margen de maniobra por si al final algún participante no puede participar en las peleas.

Ibai no se quedó ahí y reveló que lleva trabajando es quién formará parte de la próxima edición desde agosto y que fue el día anterior a la entrevista, el 10 de noviembre, cuando cerró a una chica para terminar con todo el elenco de boxeadores.

El vasco aseguró que es “un cartelón histórico”, llegando a afirmar incluso que es el mejor cartel de la historia de las Veladas. Todo esto en un año de Copa del Mundo de fútbol que condicionará los planes del streamer, que parece que está bastante seguro de que moverá el evento para después del mundial.