Alcaraz - Musetti partido de la ATP Finals, en directo: horario y dónde ver en televisión y online

Carlitos Alcaraz podría asegurarse hoy mismo un puesto en semifinales en el "torneo de maestros" siempre y cuando Alex de Miñaur derrota a Fritz. Ese resultado le daría el pase directo incluso antes de saltar a la pista. Aun así, sigue dependiendo de sí mismo: estará clasificado si vence a Musetti.

Eso si, en el caso de perder contra Musetti y si gana Fritz, Alcaraz estaría eliminado.

Cuándo juega Alcaraz su tercer partido de las ATP Finals ante Musetti

El duelo entre Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti será el gran atractivo de la jornada del jueves 13 de noviembre. La acción comenzará a las 11:30 con el partido de dobles entre Krawietz/Puetz y la pareja italiana formada por Bolelli y Vavassori. A continuación, desde las 14:00, llegará el turno del enfrentamiento entre Taylor Fritz y Alex de Miñaur.

La sesión de tarde abrirá a las 18:30 con Marcel Granollers y Horacio Zeballos, inmersos también en la pelea por la clasificación, frente al dúo británico Cash/Glasspool. Y, para cerrar el día, a partir de las 20:30, se disputará el partido más esperado: el choque entre Alcaraz y Musetti, que puede resultar decisivo en el grupo.

Dónde ver en televisión y online el partido de Alcaraz hoy en las ATP Finals ante Musetti

Puedes seguir el directo online a través de La Razón.

El partido en televisión entre Alcaraz y Musetti puedes verlo en Movistar+, plataforma que tiene los derechos de las ATP Finals.

