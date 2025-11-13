Directo
Alcaraz - Musetti partido de la ATP Finals, en directo: horario y dónde ver en televisión y online
Carlos Alcaraz jugará hoy su tercer partido de la fase de grupos de las ATP Finals. Te contamos dónde ver el partido en televisión y online contra Musetti
Carlitos Alcaraz podría asegurarse hoy mismo un puesto en semifinales en el "torneo de maestros" siempre y cuando Alex de Miñaur derrota a Fritz. Ese resultado le daría el pase directo incluso antes de saltar a la pista. Aun así, sigue dependiendo de sí mismo: estará clasificado si vence a Musetti.
Eso si, en el caso de perder contra Musetti y si gana Fritz, Alcaraz estaría eliminado.
Cuándo juega Alcaraz su tercer partido de las ATP Finals ante Musetti
El duelo entre Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti será el gran atractivo de la jornada del jueves 13 de noviembre. La acción comenzará a las 11:30 con el partido de dobles entre Krawietz/Puetz y la pareja italiana formada por Bolelli y Vavassori. A continuación, desde las 14:00, llegará el turno del enfrentamiento entre Taylor Fritz y Alex de Miñaur.
La sesión de tarde abrirá a las 18:30 con Marcel Granollers y Horacio Zeballos, inmersos también en la pelea por la clasificación, frente al dúo británico Cash/Glasspool. Y, para cerrar el día, a partir de las 20:30, se disputará el partido más esperado: el choque entre Alcaraz y Musetti, que puede resultar decisivo en el grupo.
Dónde ver en televisión y online el partido de Alcaraz hoy en las ATP Finals ante Musetti
Puedes seguir el directo online a través de La Razón.
El partido en televisión entre Alcaraz y Musetti puedes verlo en Movistar+, plataforma que tiene los derechos de las ATP Finals.
Quién es Lorenzo Musetti y cómo juega: su perfil
A sus 23 años, Lorenzo Musetti se ha consolidado como uno de los talentos más estéticos del circuito y como numero 9 del mundo. Su seña de identidad es un revés a una mano tan elegante como letal, capaz de abrir ángulos imposibles frente a la potencia.
En este curso ha vuelto a mostrar su crecimiento competitivo, firmando finales en Chengdú, Atenas y, sobre todo, en el Masters 1.000 de Montecarlo, donde cayó ante Carlos Alcaraz. Su tenis, imprevisible y lleno de matices, parece especialmente diseñado para las grandes plazas, donde a menudo despliega su versión más inspirada.
Musetti es uno de los pocos jugadores que puede presumir de haber vencido a Alcaraz en una final, la de Hamburgo 2022 (6-4, 6-7(6), 6-4), precisamente en su temporada más prolífica y cuando el español aún estaba en plena construcción de su figura dominante.
Aun así, Musetti se mantiene como un jugador capaz de incomodar a cualquiera cuando encuentra el ritmo y la inspiración que le otorga ese revés de museo. Artista del golpeo y competidor cada vez más maduro, es uno de los nombres llamados a permanecer entre los grandes durante la próxima década.
Comienza la narración del partido
Buenos días a todos.
Abrimos este nuevo directo para seguir toda la información sobre el tercer partido de Carlos Alcaraz y su partido decisivo para llegar a semifinales.
