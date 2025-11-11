Se inaugura el puente más alto del mundo y reduce los tiempos de viaje de 2 horas a minutos

La provincia de Guizhou, en el suroeste de China, es conocida por su geografía montañosa, sus cañones profundos y su capacidad para convertir los desafíos del terreno en oportunidades para la innovación. Allí se ha levantado el puente del Gran Cañón de Huajiang, una estructura que ha pasado a la historia al ser reconocida oficialmente por Guinness World Records como el puente más alto del mundo.

Con una altura de 625 metros desde la calzada hasta el río Beipan, supera en casi 60 metros al anterior récord, el puente Duge Beipanjiang, situado también en Guizhou, que ostentaba el título desde 2016 con 565 metros. El nuevo puente no solo es un triunfo de la ingeniería moderna, sino también un símbolo del vertiginoso desarrollo de infraestructuras que caracteriza a China.

El puente chino que ha convertido un camino de dos horas a uno de dos minutos

El puente, que se extiende a lo largo de 2.890 metros, atraviesa el imponente Gran Cañón de Huajiang, una garganta apodada por los locales como la “Grieta de la Tierra”. Antes de su inauguración, cruzar el cañón implicaba descender por carreteras sinuosas durante casi dos horas de viaje. Hoy, gracias a esta nueva conexión, el trayecto se completa en apenas dos minutos. El proyecto forma parte de una red de carreteras regionales destinada a impulsar la conectividad en el suroeste chino, una zona históricamente aislada.

Las obras comenzaron en enero de 2022 y se completaron en menos de cuatro años, un ritmo que ha despertado admiración y sorpresa dentro y fuera del país. Con una inversión que superó los 3.000 millones de yuanes (alrededor de 385 millones de euros), la construcción requirió el trabajo conjunto de más de 1.200 ingenieros y técnicos especializados.

La estructura fue sometida a rigurosas pruebas de resistencia, entre ellas una prueba dinámica con 96 camiones de gran tonelaje distribuidos estratégicamente sobre el tablero, con el fin de verificar su estabilidad y comportamiento ante cargas extremas. Solo tras superar estas pruebas el puente fue abierto al público el pasado 28 de septiembre de 2025.

Además de su función vial, el puente de Huajiang ha sido diseñado como destino turístico. Incluye pasarelas de cristal que permiten observar el río Beipan a casi 600 metros de profundidad, plataformas panorámicas, un ascensor transparente y una cafetería suspendida cuya apertura está prevista para noviembre.

Para los amantes de la adrenalina, las autoridades locales ya han anunciado que se autorizarán eventos de salto BASE y puenting profesional, supervisados por equipos de seguridad internacionales. Con estas iniciativas, Guizhou busca consolidarse como referente mundial del turismo de altura.

China y su dominio en ingeniería de puentes

Con esta inauguración, China refuerza su liderazgo en el ámbito de la ingeniería civil. Según el Ministerio de Transporte de China, el país concentra más del 80% de los puentes más altos del mundo, gracias a una política que prioriza las infraestructuras en regiones montañosas y rurales.

El puente del Gran Cañón de Huajiang no solo conecta dos orillas, sino que también simboliza el salto tecnológico de un país que ha convertido la ingeniería en un pilar de su desarrollo económico.

Como explicó el ingeniero jefe del proyecto, Zhou Ping, en declaraciones a la agencia Xinhua: “Construir aquí no fue solo un reto técnico, sino una misión social. Este puente acerca a comunidades que antes estaban separadas por la geografía”.