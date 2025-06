¿Robert Pattinson será el Batman oficial en el DCEU? La respuesta de James Gunn es muy clara

Pues sí, Robert Pattinson aún tiene la oportunidad de convertirse en el Batman oficial del DCEU. Las posibilidades de ver al actor más allá del universo que planteó Matt Reeves siguen vivas tras una nueva actualización. Lo cierto es que se han producido numerosos rumores sobre quién interpretará a Batman en el DCEU. Algunos de los nombres más populares en las apuestas son Jensen Ackles, Alan Ritchson o incluso Brandon Sklenar.

Robert Pattinson parece también una opción plausible, ya que sabe lo que es meterse en la piel de Bruce Wayne. Pese a ello, se espera que este Batman permanezca separado del reinicio del DCEU que está construyendo James Gunn. La idea es que Robert Pattinson protagonice la trilogía de The Batman planeada por Matt Reeves.

James Gunn no descarta al Batman de Robert Pattinson

Pero aunque tenga todo en contra, parece que aún existe la posibilidad de que ambas franquicias se fusionen. En una entrevista con Rolling Stone, James Gunn mantuvo la posibilidad de que Robert Pattinson interprete a Batman en el DCEU, aunque también confiesa que es poco probable. Según James Gunn, las posibilidades de que Robert Pattinson protagonice The Brave and the Bold son prácticamente nulas, pero nunca se sabe.

Esto no significa que el director esté insinuando que este escenario esté más cerca de hacerse realidad, ya que James Gunn afirmó que era improbable. Lo que sí se sabe con certeza es que, aunque el guion de The Batman 2 está tardando mucho, la película no está cancelada. Esto fue lo que dijo:

"Nunca diría que cero, porque nunca se sabe. También diré que The Batman 2 no se cancela. No tenemos guion. Matt Reeves es lento. Que se tome su tiempo. Dios mío, la gente es cruel".

Los rumores sobre la incorporación de Robert Pattinson han estado circulando a lo largo del último año. Si bien es cierto que el actor ya tiene a sus espaldas 39 años, Robert Pattinson encaja con la idea de lo que la franquicia plantea para Bruce Wayne. Después de todo, el Caballero Oscuro será el padre de Damian Wayne en The Brave and the Bold, y se espera que aparezcan más miembros de la Bat-Familia en la película.