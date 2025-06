La película 'The Batman 2' al fin recibe una nueva actualización tras meses sin noticias

James Gunn ha sido el responsable de compartir una nueva actualización sobre The Batman 2, la esperada secuela de Matt Reeves que aún sigue en desarrollo. Si bien es cierto que el DCEU es una de las principales prioridades de DC Studios, el plan no parece ser abandonar las franquicias de Elseworlds. Por supuesto, esto también incluye el universo de The Batman que encabeza Robert Pattinson como Bruce Wayne.

Tras los numerosos rumores que han surgido indicando que Matt Reeves ya no era el responsable de dirigir The Batman 2, muchos espectadores aún se preguntan qué rumbo tomará la secuela. Ahora, James Gunn se ha pronunciado sobre el estado de The Batman 2, ya que ha habido muchas incógnitas sobre la próxima entrega protagonizada por Robert Pattinson. Sin dar demasiados detalles, el director aseguró que Matt Reeves sigue trabajando activamente en The Batman 2.

Matt Reeves sigue al mando de la secuela

Esto fue lo que compartió:

"Lo que hace Matt Reeves sigue siendo importante, a pesar de todos los que dicen lo contrario. Se supone que veremos ese guion pronto. Estoy deseando verlo".

Lo cierto es que han pasado más de tres años desde que se vio el final de The Batman. La entrega de 2022 fue un éxito rotundo para el estudio, pero teniendo en cuenta la forma de trabajar de Matt Reeves, tiene sentido que The Batman 2 haya tardado más de lo esperado. Es posible que el objetivo de esta película sea aumentar la apuesta y hacer que su universo parezca aún más grande, lo que justificaría el desarrollo de The Batman 2.

En caso de que el guion de The Batman 2 se entregue pronto y reciba luz verde, es muy posible que el casting comience más adelante este mismo año. Siempre existe la posibilidad de que Matt Reeves ajuste algunos aspectos del guion para reconducir la historia, pero la confirmación de James Gunn sugiere que cada vez queda menos de espera.

Después de saber que James Gunn también está emocionado por saber hacia dónde se dirige la propuesta de The Batman, será interesante ver cuál es la historia que se verá en la secuela. Con la continuidad que se ha establecido a través de series como El Pingüino, existen muchos factores que Matt Reeves podría tener en cuenta para The Batman 2.