¿Será Minecraft gratis en algún momento? Sus responsables al fin lo aclaran

No cabe duda de que Minecraft consiguió cambiar para siempre la historia de los videojuegos con su lanzamiento oficial. Ahora que se han cumplido más de 15 años desde que llegara al mercado, Mojang está preparando el mayor cambio a nivel gráfico de toda su historia. Por lo tanto, se avecinan cosas muy interesantes al entorno de uno de los juegos más disfrutados en la actualidad. Además, desde la compañía no han querido perder la oportunidad de aclarar uno de los asuntos que se está comentando con fuerza durante las últimas fechas.

Porque no han parado de surgir rumores que apuntan a que Minecraft podría adoptar el formato free to play en el futuro. Una medida que ya se ha podido ver en otros grandes títulos del sector con excelentes resultados, permitiendo que más jugadores se puedan acercar a su propuesta sin la necesidad de pasar por caja. No cabe duda de que sería una ocasión perfecta para revitalizar el título, pero desde Mojang se han mostrado muy tajantes ante esta posibilidad.

Minecraft no adoptará el formato free to play, confirma Mojang

"Sí, realmente no funciona con la forma en que lo construimos. Quiero decir, nosotros diseñamos el juego con un propósito diferente. Así que la monetización no funciona de esa manera para nosotros. Es una compra del juego y eso es todo. Para nosotros es importante que nuestro juego esté disponible para la mayor cantidad de personas posible. Y creo que ese es un valor fundamental, que debería ser accesible para todos. Es la mejor oferta del mundo", destaca Ingela Garneij, productor ejecutivo del título, en una entrevista concedida al medio IGN.

Por lo tanto, parece bastante claro que no hay ninguna posibilidad de que Minecraft se convierta en un juego gratuito en el corto plazo, por lo que aquellos que desearan verlo adoptar el formato free to play tendrán que abandonar las esperanzas. No se puede saber qué ocurrirá dentro de unos años, pero teniendo en cuenta la enorme popularidad con la que cuenta Minecraft, especialmente en PC y gracias al apoyo de innumerables creadores de contenido, parece difícil que se pueda tomar una decisión diferente.