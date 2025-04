57 horas de autonomía y sonido JBL Pure Bass: estos auriculares plegables están en oferta y pueden ser tuyos por menos de lo que piensas

Si buscas unos auriculares de diadema que sean baratos y quieres ir a lo seguro, actualmente puedes encontrar unos JBL en oferta. Tienen un 33 % de descuento en Amazon y esto quiere decir que el precio ha caído en picado. Se trata de los JBL Tune 520BT. Dichos auriculares están disponibles en cuatro colores: negro, azul, blanco y morado. Si tenemos en cuenta sus características y precio, es una de las mejores opciones que hay ahora mismo dentro de lo que viene siendo la gama de entrada.

Los JBL Tune 520BT tienen un precio recomendado de 59,99 euros, pero en el momento de escribir estas líneas están disponibles por 47,99 euros en la web de JBL. No obstante, si aprovechas la oferta de Amazon serán tuyos por 39,99 euros. ¡Vaya chollo! No es el precio mínimo histórico, pero casi. Sin duda, es un buen momento para comprarlos, no te decepcionarán. Sobre esto último, cabe mencionar que las reseñas por parte de los usuarios son mayormente positivas (más de 5.200 valoraciones), de ahí que tengan una nota media de 4,6 estrellas sobre 5.

Hazte con los auriculares JBL Tune 520BT en Amazon por 39,99 euros

Aunque estamos hablando de unos auriculares asequibles, JBL no ha dejado de lado todo lo relacionado con el diseño. Los JBL Tune 520BT son muy cómodos y tienen una diadema ajustable que apenas ejerce presión. Por otro lado, gracias al sonido JBL Pure Bass, permiten disfrutar de unos graves más profundos y potentes para que escuches tu música favorita como nunca antes.

Al tener un micrófono también se pueden usar para llamadas si los emparejas con tu móvil. Cabe mencionar que cuentan con la tecnología Voice Aware, que mejora la claridad, mientras que los botones integrados permiten gestionar las llamadas y ajustar el volumen de forma rápida y sencilla. A nivel de conectividad, tienen Bluetooth 5.3, y al contrario que otros auriculares, estos no ofrecen la opción de conectarlos por cable.

Llegados a este punto, hay que hablar de la autonomía. Los JBL Tune 520BT llevan una batería que ofrece hasta 57 horas de reproducción continua. Además, una carga de tan solo 5 minutos es suficiente para 3 horas de uso. En este sentido están muy por encima de otros auriculares de su categoría.

Si bien hay muchos auriculares que cuestan más o menos lo mismo, no todos están a la altura de los JBL Tune 520BT. Así que, si no quieres jugártela comprando otros más baratos, aprovecha esta oferta antes de que finalice o sea agote.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.