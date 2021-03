¿Te puedes quedar sordo por usar tus auriculares?

A todos nos gusta disfrutar de nuestras canciones favoritas mientras paseamos, salimos a correr o limpiamos la casa. Lo más normal es que lo hagamos con nuestros auriculares por la comodidad que nos brindan y, si puede ser, con la música bien alta. Esa sensación de abstracción frente al resto de cosas nos relaja. Incluso, nos hace sentir bien. El problema es que, a pesar de ese chute de energía que conseguimos en cuestión de minutos, estamos deteriorando nuestra salud auditiva poco a poco.

43 millones de personas de entre 12 y 35 años padecen un trastorno auditivo discapacitante

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 1.100 millones de jóvenes de todo el mundo están en riesgo de sufrir pérdida de audición debido a prácticas perjudiciales. En concreto, 43 millones de personas de entre 12 y 35 años padecen un trastorno auditivo discapacitante provocado por diferentes causas. La mayoría de ellas, por un uso inadecuado de los aparatos tecnológicos que nos insertamos directamente en el oído. Pero, ¿tan considerable es el golpe que reciben nuestros tímpanos como para provocarnos ese daño?

La respuesta es sí. Un estudio de la Universidad de Leicester (Reino Unido) asegura que usar auriculares de forma inadecuada y constante tiene un impacto similar al que provocaría estar cerca del motor de un avión en funcionamiento. Los investigadores descubrieron que incrementar el volumen de nuestros cascos hiere la capa que recubre las células nerviosas que se encargan de transmitir las señales de sonido al cerebro, la mielina, lo que puede causar sordera temporal o permanente.

En ese sentido, ¿a qué nivel se considera peligroso? Los científicos, cuyo trabajo publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, señalan que la exposición a audios de más de 110 decibelios puede destruir este recubrimiento e interrumpir la llegada de la información al cerebro. Hay que tener en cuenta que, por norma general, el reproductor de teléfono parte de los 85. La buena noticia es que este detrimento puede eliminarse y lograr que las neuronas vuelvan a funcionar con normalidad restaurando el oído. Eso explica por qué la sordera, en algunos casos, puede revertirse.

No hay que perder de vista que las recomendaciones de los Centros para el Control y Detección de Enfermedades norteamericanos limitan las escuchas a un 70% del volumen. La mejor forma de identificar que usted está dentro de ese rango son los avisos del móvil, que le indican cuándo los niveles son demasiados altos y pueden dañar su oído. No obstante, existen aplicaciones que también los controlan, como Decibel 10th (iPhone) o SoundMeter (Android). También hay quien aconseja cumplir la regla de los 60. Ésta consiste en no escuchar música a más de 60 decibelios durante más de 60 minutos. De tal modo que, si algún día sobrepasamos estas mediciones, lo mejor es descansar durante al menos media hora para atenuar la fatiga auditiva.

¿Qué recomienda la OMS?