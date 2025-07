Hasta 4K a 60 fps con HDR10: más allá de tener un gran descuento, esta captura te sorprenderá por sus características

Tenemos que hablar de Elgato HD60 X, una capturadora de vídeo que ha sido diseñada para creadores de contenido y streamers. Si quieres llevar tus directos al siguiente nivel o bien mejorar la calidad de los vídeos que subes a YouTube, entonces puede que te interese dicha capturadora, sobre todo ahora que tiene un 32 % de descuento en Amazon. Antes de hablar del precio no está de más mencionar que cuenta con más de 4.500 valoraciones, reseñas positivas y una puntuación de 4,5 estrellas.

Elgato HD60 X tiene un precio tiene un precio de venta recomendado de 179,99 euros en la web de Elgato, mientras que en Amazon está disponible por 123,03 euros. Por lo tanto, te ahorras 56,96 euros. Aunque no es el mínimo histórico, hay que tener en cuenta que no todos los días está disponible por menos de 125 euros, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar si estás buscando una captura externa de calidad a un precio competitivo.

Hazte con Elgato HD60 X al mejor precio en Amazon

Entre los puntos fuertes de esta capturadora está su diseño compacto y la facilidad de uso, lo que la hace perfecta para todo tipo de usuarios. Y para mantener el escritorio lo más ordenado posible y libre de cables, Elgato ha puesto los puertos HDMI en la parte trasera, mientras que en la parte frontal solo hay una entrada de audio que facilita la conexión de micrófonos y auriculares.

Si finalmente decides comprar Elgato HD60 X, podrás capturar vídeo y emitir en directo a una resolución de hasta 4K a 60 fotogramas por segundo con HDR10. Ahora bien, si lo que más valoras es la fluidez, también soporta frecuencias de refresco más altas, llegando a 1440p/120 fps o incluso 1080p/240 fps. A esto hay que añadir la compatibilidad con VRR (frecuencia de refresco variable).

A la hora de transmitir contenido lo podrás hacer en plataformas como YouTube, Twitch, Facebook Gaming y muchas más. Cabe mencionar puedes usar OBS Studio, Streamlabs Desktop o cualquier otro software. Por cierto, esta capturadora no solo funciona en PC y Mac, sino también en consolas de última generación como PS5 y Xbox Series X|S.

Sin duda, Elgato HD60 X es una de las mejores capturas externas, por no decir la mejor, que puedes comprar ahora mismo por menos de 125 euros. Aprovecha oferta de Amazon antes de que finalice o se agote, no te decepcionará.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.