Di adiós a los problemas de espacio con este monitor portátil 1080p que tiene un precio imbatible

Si sueles viajar a menudo y buscas un monitor portátil de 15,6 pulgadas para llevarlo contigo a cualquier lugar sin que ocupe mucho espacio, entonces tienes que echar un vistazo al HONGO P156A06. Este monitor es perfecto para conectarlo a un portátil u otro dispositivo y ahora tiene un 27 % de descuento en Amazon. Por lo tanto, es un buen momento para comprarlo. A modo de adelanto diremos que su precio roza el mínimo histórico. Además, las reseñas son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Ahora puedes comprar el monitor HONGO P156A06 por 79,99 euros en Amazon. Cuando no está en oferta cuesta 109,99 euros, así que estamos hablando de una rebaja de 30 euros. Por cierto, hay otros modelos disponibles, aunque hay uno que destaca sobre el resto al tener un panel de 17,3 pulgadas con resolución 4K. Ahora bien, no es barato, tiene un PVPR de 354,99 euros, pero a nivel de características es muy completo.

Compra el monitor HONGO P156A06 en Amazon por 79,99 euros

El monitor HONGO P156A06 tiene dos puertos USB tipo C HONGO

Este monitor permite conectar hasta tres fuentes de vídeo externas, y esto es posible al contar con tres puertos: un HDMI y dos USB tipo C. Por otro lado, también cuenta con un puerto micro USB-A. En este sentido es muy versátil. En cuando a diseño, es fino y ligero, así que es fácil de transportar. Cabe perfectamente en una maleta o mochila. Eso sí, es muy recomendable usar una funda protectora. Sobre esto último, decir que incluye una funda hecha de PU (poliuretano) que protege el monitor de arañazos.

Vayamos a lo importante, la pantalla. El HONGO P156A06 tiene un panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas que ofrece colores vibrantes y un ángulo de 178 gramos. Esto permite trabajar o jugar cómodamente. Y, hablando de jugar, no tendrás ningún problema a la hora de conectar tu PS5, Xbox Series X|S, Steam Deck u otro dispositivo compatible. Por lo que, si tienes poco espacio en tu escritorio, este monitor te viene como anillo al dedo.

Como puedes ver, este monitor portátil no está nada mal y ahora que se puede conseguir por 79,99 euros es una oportunidad que no puedes dejar pasar. De hecho, es uno de los monitores de su categoría más asequibles que puedes comprar en Amazon ahora mismo. No lo dudes más y hazte con el tuyo, no te arrepentirás.

