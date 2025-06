¡Corre que vuela! El Mac mini con chip M4 está 70 euros más barato del precio recomendado

El Mac mini con chip M4 es un equipo que no ha pasado desapercibido, sobre todo por tener un nuevo diseño más pequeño y compacto. Además, el nuevo chip de Apple es muy potente a la vez que eficiente energéticamente. Podríamos decir que da la talla incluso editando vídeos 4K. Es más, mueve videojuegos como Assassin's Creed Mirage, Death Stranding Director's Cut o Resident Evil 4, entre otros muchos títulos. Ahora bien, el gaming no es su punto fuerte, hay que tener en cuenta que en macOS no hay tantos juegos como en Windows.

En el momento de escribir estas líneas el Mac mini con chip M4 se puede conseguir por 649 euros en Amazon y PcComponentes. Si tenemos en cuenta que cuesta 719 euros en la web de Apple, puede ser tuyo por 70 euros menos del precio de venta recomendado. No es el mínimo histórico, pero casi, de ahí que sea una oferta irresistible que no puedes dejar escapar. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, son mayormente positivas. Si ir más lejos, lo recomiendan el 100 % de los usuarios que lo han comprado en PcComponentes, de ahí que tenga una nota media de 4,7 estrellas sobre 5.

Llévate el Mac mini con chip M4 por 649 euros

Este equipo te sorprenderá por su rendimiento, ya sea editando documentos o fotos, navegando por Internet, ejecutando modelos de IA de forma local o llevando a cabo cualquier otra tarea, todo lo hace de forma rápida y fluida. Se nota que el chip M4 es muy potente y, si a esto le sumamos lo bien optimizado que está macOS, entonces la experiencia es más que satisfactoria. Además, estamos hablando de un equipo que ha sido diseño para Apple Intelligence.

Si tienes poco espacio en tu escritorio y buscas un equipo que no haga nada de ruido, incluso a pleno rendimiento, este equipo es un acierto. Como bien siendo habitual, Apple ha hecho un buen trabajo en este sentido. De hecho, aunque el Mac mini con chip M4 lleva un ventilador, apenas se escucha cuando está en funcionamiento. En cuanto a RAM y almacenamiento, el modelo que está en oferta tiene 16 GB de RAM y 256 GB respectivamente. No menos importante es la conectividad, y aquí encontramos x2 USB tipo C y una toma para auriculares en el frontal. En la parte posterior hay x3 Thunderbolt 4, x1 HDMI y x1 Gigabit Ethernet. A esto hay que añadir Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E.

Sin duda, el Mac mini con chip M4 es uno de los mejores equipos de su categoría, por no decir el mejor, que puedes comprar ahora mismo por menos de 650 euros. Por lo tanto, si no usas ningún programa que sea exclusivo de Windows y te gustaría dar el salto a macOS por poco dinero, entonces hazte con este equipo ahora que está más barato del precio de venta recomendado, no te decepcionará.

