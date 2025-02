Qué Mac comprar este año: Guía para elegir un ordenador Apple

Apple ha logrado consolidarse como una de las marcas más confiables en el mercado de ordenadores, ofreciendo equipos con un diseño elegante, un rendimiento optimizado y un ecosistema altamente integrado. Si estás pensando en comprar un Mac en 2025, es importante conocer las opciones disponibles y cuál es la más adecuada para tus necesidades.

En esta guía, te ayudaremos a entender las diferencias entre los modelos actuales y qué factores debes considerar antes de realizar tu compra.

MacBook Air 2024 (M3)

El MacBook Air es el portátil más equilibrado de Apple. Con su diseño ultradelgado y ligero, es ideal para estudiantes, profesionales y usuarios que buscan un portátil eficiente para el día a día. Su pantalla Liquid Retina de 15,3 pulgadas ofrece colores vibrantes y un brillo excepcional.

El chip M3 integrado garantiza un rendimiento fluido en tareas de productividad, edición de documentos, navegación web y multimedia. Además, su autonomía de hasta 18 horas lo convierte en un equipo perfecto para quienes trabajan fuera de casa sin acceso constante a un cargador.

Incorpora una cámara HD de 1080p, micrófonos con cancelación de ruido y altavoces con audio espacial, mejorando la experiencia en videollamadas y reproducción de contenido.

MacBook Pro 2024 (M4 Pro / M4 Max)

Para usuarios que necesitan más potencia, el MacBook Pro 2024 es la mejor opción. Disponible con los chips M4 Pro y M4 Max, este portátil es ideal para tareas como edición de vídeo 4K, modelado 3D o desarrollo de software avanzado.

Su pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas alcanza hasta 1.600 nits de brillo, lo que permite una visualización más detallada de imágenes y vídeos.

También incluye el nuevo sistema de Apple Intelligence, que ofrece funciones avanzadas de inteligencia artificial sin comprometer la privacidad del usuario.

Otra ventaja clave es su autonomía, ya que el MacBook Pro ofrece el mismo rendimiento tanto si está conectado a la corriente como si funciona con batería.

iMac 2024 (24")

El iMac es el ordenador todo en uno de Apple, con un diseño elegante y ultrafino. Su pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas ofrece una calidad visual espectacular.

Gracias al chip M4, ofrece un rendimiento fluido para edición de imágenes, diseño gráfico y tareas de productividad. También incorpora una cámara FaceTime HD de 12 MP con tecnología Center Stage, lo que mejora la calidad de las videollamadas.

Es perfecto para quienes buscan un equipo de sobremesa potente y compacto, con un diseño minimalista que queda bien en cualquier espacio.

Mac Mini 2024 (M2 Pro)

El Mac Mini es una opción compacta pero potente. Equipado con el chip M2 Pro, ofrece una CPU de hasta 12 núcleos y una GPU de hasta 19 núcleos, lo que lo hace ideal para tareas exigentes.

A diferencia del iMac, el Mac Mini no incluye pantalla ni periféricos, por lo que debes conectarlo a un monitor externo. Su conectividad es excelente, con 4 puertos Thunderbolt 4, 2 USB-A, HDMI y Ethernet.

Es una gran alternativa para quienes necesitan potencia en un formato pequeño.

Mac Studio 2024 (M2 Max / M2 Ultra)

Si buscas el máximo rendimiento, el Mac Studio con M2 Max o M2 Ultra es la opción definitiva. Este ordenador está diseñado para profesionales que trabajan con edición de vídeo 8K, modelado 3D o producción musical.

Su CPU de hasta 24 núcleos y GPU de hasta 76 núcleos garantizan una potencia inigualable. Además, su sistema de refrigeración avanzado permite mantener un rendimiento estable en tareas exigentes.

La conectividad también es sobresaliente, con 12 puertos de alto rendimiento, WiFi 6E y Ethernet de 10 Gb.

¿Qué debo conocer para elegir el mejor ordenador de Mac?

Elegir un equipo de Apple es como elegir cualquier otro PC, es decir, que tenga la mejor CPU posible para lo que lo vas a destinar, la cantidad de RAM suficiente, la capacidad de almacenamiento que necesites, el tamaño de pantalla adecuado para tus necesidades, etc. Todo aquello que hemos comentado en todas las guías para elegir un buen PC o portátil de cualquier otro tipo.

De hecho, aunque algunos se empeñen en lo contrario, un Mac de Apple no es más que un PC, sí un Personal Computer, igual que cualquier otro. Lo que ha ocurrido es que, en el pasado, PC se usaba más para designar a los IBM PC y compatibles, y Apple ha sabido explotar esta distinción de PC y Mac (Macintosh) como herramienta de marketing para distinguirse del resto. Pero es exactamente lo mismo…

Tras abandonar los chips Intel, Apple dio un golpe sobre la mesa y entró de lleno a competir con los más grandes fabricantes de procesadores a nivel de rendimiento. Todo ello sin perder su diseño, esencia y el poder utilizar el sistema operativo que tanto nos gusta.

Volviendo al tema de los detalles técnicos que debes elegir, lo más destacado es:

CPU y GPU: los diferentes iMac, MacBook y Mac Mini se pueden conseguir con los nuevos chips propios de Apple. Hay cuatro Mac que usan el SoC M1, que tiene una CPU de 8 núcleos con cuatro núcleos de rendimiento y cuatro núcleos de eficiencia. Aunque también puedes optar por los nuevos M2 y M2 Pro en el caso de los MacBook y Mac Mini.

los diferentes iMac, MacBook y Mac Mini se pueden conseguir con los nuevos chips propios de Apple. Hay cuatro Mac que usan el SoC M1, que tiene una CPU de 8 núcleos con cuatro núcleos de rendimiento y cuatro núcleos de eficiencia. Aunque también puedes optar por los nuevos M2 y M2 Pro en el caso de los MacBook y Mac Mini. RAM: depende mucho de lo que necesites, pero no deberías elegir menos de 8GB.

depende mucho de lo que necesites, pero no deberías elegir menos de 8GB. Almacenamiento : también es cuestión de que determines lo que necesitas, algunos pueden tener con 512 GB, y otros se les puede quedar pequeño 1TB… Por lo general puedes encontrar equipos con un SSD de alta velocidad frente a los HDD.

: también es cuestión de que determines lo que necesitas, algunos pueden tener con 512 GB, y otros se les puede quedar pequeño 1TB… Por lo general puedes encontrar equipos con un SSD de alta velocidad frente a los HDD. Tamaño de pantalla: la pantalla será tu espacio de trabajo, a interfaz entre el sistema y tus ojos. Por tanto, en función de lo que busques debes elegir un tipo u otro. Por ejemplo, para pasar largas horas frente a él y trabajar, mejor una de mayor tamaño para no dañarte la vista. Para movilidad y poder transportar el equipo a donde necesites, con un portátil con 13″ tal vez tengas

Diferencias entre el macOS y Windows

A parte de la estética entre un PC de Apple y un PC convencional, puedes encontrar algunos detalles particulares en los Mac como son las conexiones Thunderbolt típicas de estos equipos (no tan comunes en PCs con Microsoft Windows), o como la TouchBar, esa barra táctil incluida en el teclado de algunos MacBooks.

El precio también es algo que diferencia a Apple de otros PCs, ya que suele ser bastante más elevado. Aunque si analizas en detalle el hardware con el que vienen equipado y que suelen ser de una calidad muy buena, y duraderos, quizás merece la pena pagar ese extra. A veces no son tan caros como parecen realmente, por ejemplo, algunos vienen equipados con un microprocesador Intel Xeon y tarjetas gráficas AMD Fire Pro que tienen unos elevadísimos precios de mercado y montar un PC con estos componentes seguramente nos saldría incluso más caro que un Mac, ya que Apple se beneficia de acuerdos con estas empresas para abaratar los precios.

Los gamers también pueden encontrar un gran catálogo de videojuegos para macOS, se cuentan por miles, pero aún no están a la altura de Windows en esto. Incluso Linux le está pisando los talones en el mundo gaming a macOS. Pero también es verdad que quien quiere un Mac no lo suele comprar para jugar, para eso tiene un PC Gamer con Windows o una videoconsola. Además, el futuro del gaming es independiente de la plataforma, se tiende a los servicios de streaming como Google Stadia.

En cuanto al software, tampoco vas a encontrar tanto como para Windows, pero sí el suficiente para hacer todo lo que te propongas… Por ejemplo, programas como los de Adobe, como puede ser Photoshop, o Microsoft Office, y los más populares suelen tener versiones para MacOS y otros que no tienen versión para Mac tendrán alternativas similares. Por eso no hay que preocuparse, lo mismo para los drivers de componentes.

La atención al cliente y el servicio técnico de Apple suele funcionar bien. El aliciente de Apple es que si puedes ir a una de las tiendas de la manzana mordida te pueden resolver ellos mismos el problema en ese mismo momento si no es muy grave o necesita reparación. Y lo que es mejor, si optas por ampliar la garantía o pagar un servicio extra, te lo pueden sustituir. Hay algunas cosas interesantes en AppleCare.

En cuanto a seguridad, no son 100% seguros, pero cualquier cosa es más segura que Windows. Se trata de un sistema operativo basado en UNIX, y eso es un extra, y por defecto ya es más seguro sin configuraciones adicionales que los Windows NT. No tendrás que preocuparte de malware incluso si no tienes un antivirus instalado, aunque se recomienda tenerlo. Así que si quieres trabajar sin problemas, sin virus, sin errores, sin pantallazos azules, y con eficiencia, un Mac puede ser una buena plataforma para ti.

Otra de las grandes diferencias que encuentras cuando vienes del mundo Windows y aterrizas en Mac es que se usan atajos de teclado muy diferentes, así que olvida todo lo que has aprendido. Deberás adaptarte a los nuevos atajos, pero eso no supone un problema, además, macOS suele ser tan fácil e intuitivo que a veces es incluso un juego de niños. Así mismo, la famosa tecla Windows que abre el inicio en los PCs con Microsoft, en los Mac es diferente, se llama tecla Comando y te puede ayudar con muchas funciones rápidas.

