Este portátil de 16 pulgadas con AMD Ryzen AI y 1 TB de SSD nunca antes había estado tan barato en Amazon

Entre los muchos fabricantes de portátiles está Dell, y sus equipos suelen ser sinónimo de calidad. Pues bien, tenemos que hablar del Dell Inspiron 16 5645, que está más barato por tiempo limitado. Se trata de un equipo para estudiar o trabajar que tiene un precio increíble, además de una serie de características que lo hacen destacar sobre otros portátiles de su categoría.

En el momento de escribir estas líneas el Dell Inspiron 16 5645 está disponible en Amazon por 597,70 euros. Si tenemos en cuenta que tiene un precio de venta recomendado de 749 euros, estamos hablando de 151,30 euros menos. Por cierto, es el precio mínimo histórico y no sabemos cuando volverá a estar tan barato, de ahí que sea una oferta que no puedes dejar pasar.

Ahorra 151,30 euros comprando el Dell Inspiron 16 5645 en Amazon

Este portátil ha sido diseñado para mejorar la productividad Dell

Este portátil tiene un protagonista indiscutible, la IA. Gracias a la tecnología AMD Ryzen AI integrada, las videollamadas son aún mejores ya que puedes aplicar los efectos de Windows Studio. También puedes usar Copilot para mejorar tu productividad, y es que es una herramienta muy útil y un gran aliado en tu día a día.

A nivel de especificaciones técnicas tiene una pantalla antirreflejos de 16 pulgadas con una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles, un procesador AMD Ryzen 7 8840U de 8 núcleos y 16 hilos, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Como puedes ver, no está nada mal. Es más. podríamos decir que no tiene competencia ahora que se puede conseguir por menos de 600 euros. Además, es un portátil que tiene reseñas mayormente positivas.

Como en todo portátil es muy importante la conectividad, y aquí podríamos decir que es más completo que otros equipos de su categoría. El Dell Inspiron 16 5645 tiene un conector para auriculares, un lector de tarjetas SD, dos puertos USB 3.2 tipo A Gen 1, un USB 3.2 tipo C Gen 2, un HDMI 1.4, Bluetooth y Wi-Fi 6E. Por otro lado, cabe mencionar que incorpora una cámara web 1080p y dos micrófonos con cancelación de ruido mediante IA.

Aprovecha esta oferta de Amazon y hazte con el Dell Inspiron 16 5645 por mucho menos del precio recomendado, no te decepcionará. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo, hay que tener en cuenta que no todos los días cuesta menos de 600 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.