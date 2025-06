Este SSD CORSAIR DE 1 TB con disipador de calor es una apuesta segura y su precio no te dejará indiferente

Elegir bien los componentes a la hora de montar un PC es muy importante, tenemos que intentar que sea lo más equilibrado posible. Por ejemplo, a la hora de jugar, más allá de la tarjeta gráfica y procesador, se recomienda un SSD PCIe que sea rápido y de gran capacidad. Una opción muy interesante sería el CORSAIR MP600 ELITE de 1 TB, que tiene una excelente relación calidad-precio, sobre todo ahora que está rebajado 20 euros en Amazon y su precio roza el mínimo histórico.

Si bien el CORSAIR MP600 ELITE de 1 TB tiene un precio recomendado de 109,99 euros en la web de CORSAIR, actualmente está disponible por 89,99 euros en Amazon y PcComponentes. ¿Necesitas más espacio de almacenamiento? Entonces siempre puedes adquirir el modelo de 2 TB o 4 TB. No hace falta decir que este SSD es un acierto, no solo por incluir disipador de calor, sino también por su rendimiento. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a sus características.

Hazte con el CORSAIR MP600 ELITE de 1 TB en Amazon por 89,99 euros

El SSD CORSAIR MP600 ELITE tiene un factor de forma M.2 2280 CORSAIR

Para sacar el máximo partido al CORSAIR MP600 ELITE la placa base de tu ordenador tiene que tener una ranura PCIe 4.0, de ser así disfrutarás de una velocidad de lectura de hasta 7.000 MB/s, mientras que a la hora de escribir llega hasta 6.500 MB/s. En este sentido poco o nada tiene que enviar a otros SSDs de su categoría. Ya sea arrancando Windows o abriendo un programa o videojuego, desde el primer momento notarás que todo carga mucho más rápido. Y, hablando de videojuegos, te recordamos que hay títulos donde se recomienda un SSD para disfrutar de la mejor experiencia.

Por otro lado, al venir con disipador de calor no tendrás problemas de rendimiento. Al contrario que los SSDs PCie 3.0 que son más lentos y se calientan menos, este es mucho más rápido y se calienta más, de ahí que dicho componente/accesorio sea muy importante, por no decir imprescindible. A nivel de compatibilidad funciona en cualquier PC con Windows o GNU/Linux, así que da igual el sistema operativo que uses en tu día a día. En cuanto a su instalación, es fácil y rápida. Se instala en un par de minutos y solo necesitas un destornillador.

Si bien hay muchos SSDs por menos de 90 euros, no todos están a la altura del CORSAIR MP600 ELITE de 1 TB, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar si quieres ir a lo seguro y no jugártela. Así que, no lo dudes más y llévatelo por 89,99 euros antes de que finalice la oferta o se agote, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.