Por menos de 200 euros, este portátil Lenovo con pantalla Full HD de 14 pulgadas no tiene competencia

Si bien la mayoría de los portátiles llevan Windows, hay otras alternativas como macOS y ChromeOS. Pues bien, tenemos que hablar de esta última. Este sistema operativo de Google lo podemos encontrar sobre todo en portátiles que destacan por ser muy baratos. Así que, si estás buscando un equipo para tareas poco exigentes, como edición de documentos, trabajar con hojas de cálculo, jugar en la nube o ver películas, por poner algunos ejemplos, tienes que echar un vistazo al Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8. Este portátil cuenta reseñas mayormente positivas en Amazon y una puntuación 4,2 estrellas sobre 5.

Si te gustaría probar ChromeOS, no hace falta que gastes mucho dinero. Sin ir más lejos, en el momento de escribir estas líneas el Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 esta disponible por 199 euros en Amazon (29 % de descuento). Cuando no está en oferta cuesta 279 euros, así que te ahorras 80 euros. Cabe mencionar que es uno de los Chromebooks más baratos que puedes comprar ahora mismo. Si lo que buscas es un equipo para llevar a cabo tareas que sean más exigentes, entonces te recomendamos adquirir un Chromebook Plus. Esta nueva familia de portátiles tiene el doble de memoria RAM, más capacidad de almacenamiento, un procesador mucho más potente y una cámara web 1080p.

Compra el Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 en Amazon por 199 euros

Este portátil lleva el chip de seguridad H1 de Google Lenovo

ChromeOS es un sistema operativo muy seguro, intuitivo y fácil de usar, además ser menos exigente que Windows 11 en cuanto a requisitos de hardware. Esto quiere decir que funciona muy rápido en equipos modestos como este de Lenovo, que tiene un procesador MediaTek Kompanio 520, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. El sistema operativo de Microsoft se arrastraría en un equipo con estas especificaciones, sin embargo, ChromeOS vuela.

En cuanto a la pantalla, este portátil tiene un panel Full HD de 14 pulgadas, así que permite trabajar y estudiar cómodamente. Ahora bien, como hemos comentado, también se puede usar para jugar, pero tendrás que hacerlo a través de GeForce NOW o Xbox Cloud Gaming. También puede correr juegos y aplicaciones de Android. De hecho, ofrece acceso a Google Play.

A nivel de conectividad y batería, tiene un puerto USB 3.2 tipo A Gen1, un USB 3.2 tipo C Gen1, un lector para tarjetas microSD, una toma combinada para auriculares y micrófono, Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6. Por otro lado, su batería de brinda una autonomía de hasta 13,5 horas. ¡No está nada mal!

En definitiva, si estabas buscando un portátil asequible para ofimática o estudiar y no usas ningún programa que sea exclusivo de Windows, este equipo es una opción muy interesante. Además, incluye tres meses gratis de Google One AI Premium. Esto quiere decir que, no solo tendrás 2 TB de almacenamiento en Fotos, Gmail y Google Drive, sino también acceso a Gemini Advanced.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.