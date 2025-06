A precio de derribo: hazte con Nintendo Switch Lite por menos de 150 euros

Aunque Nintendo Switch 2 está al caer, esto no quiere decir que no siga mereciendo la pena comprar alguno de los modelos de Nintendo Switch que hay disponibles. Si ir más lejos, Nintendo Switch Lite tiene un gran descuento en AliExpress y su precio no te dejará indiferente. Esta consola ha sido diseñada para jugar solo en modo portátil, al contrario que el modelo original. Así que, si buscas una consola pequeña y compacta para llevarla contigo a cualquier lugar, el modelo Lite es un acierto.

Nintendo Switch Lite cuesta 219,99 euros en My Nintendo Store (219,90 euros en Amazon), pero la puedes conseguir por tan solo 146,26 euros en AliExpress. Es una oferta irresistible para una consola que tiene auténticos juegazos. Cabe mencionar que el vendedor de AliExpress tiene reseñas muy positivas, una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5 y ha vendido más de 1.000 unidades. Además, el envío se hace desde España.

Compra Nintendo Switch Lite al mejor precio en AliExpress

Da igual si te gustan los juegos exclusivos de Nintendo o no, esta consola tiene una amplia variedad de títulos que abarcan todos los géneros. Por ejemplo, Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Sea of Stars, DRAGON QUEST III HD-2D Remake, Mario Kart 8 Deluxe, Donkey Kong Country Returns HD, entre muchos otros. Por lo tanto, la diversión está asegurada.

En cuanto a características, esta consola tiene una pantalla táctil de 5,5 pulgadas (1.280 por 720 píxeles) y unas dimensiones de 91,2 x 208 x 13,9 milímetros, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, una batería de 3.570 mAh y 32 GB de almacenamiento. Sobre esto último, si tienes pensado comprar juegos en formato digital te recomendamos usar una tarjeta microSD, hay juegos como DOOM Eternal que ocupan más de 15 GB.

Si estabas esperando alguna oferta interesante para comprar esta consola de Nintendo, ha llegado el momento. Aprovecha que está disponible en AliExpress por menos de 150 euros y no la dejes escapar. No hay ninguna consola portátil que ofrezca tanto por tan poco.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.