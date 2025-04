Si te gustaría tener un mini PC al más puro estilo Mac mini con chip M4, pero mucho más barato, tienes que echar un vistazo a esta oferta. El ACEMAGICIAN V1 es un equipo muy pequeño y compacto que, si bien es mucho menos potente que el ordenador de Apple, ofrece un buen rendimiento trabajando con documentos, viendo vídeos, navegando por Internet e incluso jugando a videojuegos retro. Pues bien, este mini PC de ACEMAGICIAN tiene doble descuento por tiempo limitado, así que estamos hablando de una oferta que no puedes dejar pasar.

El ACEMAGICIAN V1 tiene un precio recomendado de 299 euros, pero actualmente está disponible por 259 euros en Amazon (13 % de descuento). No obstante, si marcas la casilla aplicar cupón de 70 euros, el precio final se queda en 189 euros. Por cierto, dicho cupón es válido hasta el 4 de mayo. Es un precio muy atractivo para un mini PC que tiene reseñas muy positivas y una nota media de 4,4 estrellas sobre 5.

Hazte con el ACEMAGICIAN V1 en Amazon a precio de derribo

Da igual si es para tu casa o la oficina, este mini PC no está nada mal y da la talla en cualquier tarea que no sea muy exigente s nivel de CPU, hay que tener en cuenta que lleva un procesador Intel N150 que consume hasta 15 vatios, que es muy poco si lo comparamos con los procesadores de alto rendimiento. Además, el modelo que está en oferta viene con 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Esa configuración es más que suficiente para la mayoría de los usuarios y permite tener muchas pestañas abiertas en el navegador web. Es más, también es posible usar varios programas a la vez sin ningún problema.

Para ser un ordenador que solo mide 10 por 10 centímetros cuenta con un puerto Ethernet, un HDMI, un DisplayPort, dos USB 2.0, dos USB 3.2, un conector de audio, Bluetooth 4.2 y Wi-Fi. Por otro lado, y pasando al sistema operativo, viene con Windows 11 preinstalado, por lo que no tendrás que instalarlo por tu cuenta y tampoco comprar la licencia OEM por separado. No obstante, si prefieres una distro GNU/Linux, también la puedes instalar.

Si bien hay muchos mini PCs por menos de 200 euros, no todos llevan un Intel N150 (4 núcleos y 4 hilos) y permiten sustituir fácilmente el SSD, y esto hace que sea una opción mucho más interesante. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo ahora que se puede conseguir por tan solo 189 euros, no te arrepentirás. Es un equipo bueno, bonito y barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.