'Spider-Man: Brand New Day' puede explicar por qué Peter Parker no aparece en 'Daredevil: Born Again'

Una ausencia notoria de Daredevil: Born Again ha sido Spider-Man por su papel como héroe callejero. Por eso no se descarta que Marvel Studios convierta Spider-Man: Brand New Day y Daredevil: Born Again en dos caras de la misma moneda. Es innegable que los asesinatos de Foggy Nelson y White Tiger desencadenaron una serie de acontecimientos que reavivó el odio entre Matt Murdock y Wilson Fisk.

De hecho, cuando el final de la primera temporada de Daredevil: Born Again se acercó a la primera parte del conflicto, el alcalde Wilson Fisk demostró tener el control total de Nueva York. Un Daredevil derrotado fue el responsable de reunir un pequeño ejército de insurgentes dispuestos a derrocar su imperio criminal. Matt Murdock se encontraba en situación de clara desventaja, ya que Daredevil y sus aliados tenían todo en su contra.

Spider-Man estuvo ausente en Daredevil: Born Again

La primera temporada de Daredevil: Born Again sienta las bases para lo que podría ser un crossover urbano que reúna a héroes de Nueva York como los Defensores, Hawkeye, The Punisher o incluso Spider-Man. Desafortunadamente, la propiedad de Sony sobre los derechos de Spider-Man hace muy improbable que Marvel Studios añada Spider-Man en la segunda temporada.

Por lo tanto, probablemente no será extraño ver a Daredevil recibir ayuda de varios justicieros neoyorquinos, a excepción de Spider-Man. Lo cierto es que existen muy pocas maneras en que Marvel puede justificar la ausencia de Spider-Man sin que parezca forzado, pero la más simple podría ser la mejor forma de continuar.

El camino más sencillo para explicar por qué el héroe callejero más popular de Nueva York no participa en la rebelión de la ciudad contra el alcalde Wilson Fisk podría ser Spider-Man: Brand New Day. La película de Tom Holland podría revelar que Spider-Man está ocupado luchando contra un nuevo villano, ya sea en Manhattan o en otro lugar, al mismo tiempo que Daredevil lidera una rebelión contra Wilson Fisk.

Esta nueva película también podría centrarse en la lucha de Peter Parker por convertirse en el héroe que era antes de ser borrado de la memoria de todo el mundo en Spider-Man: No Way Home. Aun así, la colaboración entre Spider-Man y Daredevil en el UCM es una oportunidad que Marvel Studios no puede dejar pasar sin generar comentarios negativos del público. Daredevil y Spider-Man son un dúo clásico de cómics, así que también lo tendrían que ser en la acción real.

Dado que la alternativa de que Peter Parker aparezca en Daredevil: Born Again es prácticamente imposible, un guion de Spider-Man: Brand New Day con Daredevil, Wilson Fisk y The Punisher podría finalmente unir a todos estos personajes en la gran pantalla.