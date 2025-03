Strauss Zelnick, jefe de Take Two, aclara por qué GTA VI aún no tiene fecha de lanzamiento: "funciona mejor así"

Uno de los grandes misterios que sobrevuelan el ambiente del sector del videojuego es cuándo se lanzará de manera oficial GTA VI, el videojuego que promete revolucionar la industria y que tiene en vilo, no solo a jugadores, sino también a todo tipo de desarrolladores para elegir el momento exacto de posicionar sus títulos en el calendario de lanzamientos. Desde Take-Two Interactive siguen insistiendo por activa y por pasiva que la ventana de lanzamientos se sitúa en otoño de 2025, aunque pasan los meses y sigue sin saberse con certeza cuándo será el momento de jugarlo.

Ahora, Strauss Zelnick, el CEO de la propia Take-Two Interactive, ha querido atajar el problema para tranquilizar a los seguidores y certificar que, al menos por el momento, GTA VI no se irá a 2026, tal y como se viene rumoreando por parte de diversas fuentes en los últimos meses. Según apunta Zelnick en una entrevista concedida al medio Bloomberg, la falta de novedades por parte de Rockstar Games sobre su título estrella se debe a un cambio de estrategia en materia de marketing por parte de la compañía.

GTA VI ofrecerá novedades cuando se acerque su lanzamiento

Así al menos lo afirma Zelnick en esta entrevista, garantizando que habrá grandes novedades de GTA VI en los meses previos a su lanzamiento oficial en el mercado. "La anticipación por este título puede ser la mayor anticipación que he visto jamás por una propiedad de entretenimiento, y he estado en todos los negocios del entretenimiento que existen. Queremos mantener esa anticipación y emoción. Tenemos competidores que describirán su calendario de lanzamientos con años de antelación, y hemos descubierto que lo mejor es proporcionar materiales de marketing relativamente cerca de la ventana de lanzamiento para crear esa emoción por un lado, y equilibrar la emoción con una anticipación no satisfecha; funciona mejor así. No siempre lo hacemos exactamente bien, pero eso es lo que intentamos hacer", fueron las palabras del creativo.

Por lo tanto, la falta de novedades de GTA VI se explica de una manera tan sencilla como las necesidades que existen a nivel publicitario para encontrar el momento exacto mediante el cual se genere un mayor impacto en la audiencia con el lanzamiento más importante de la próxima década en el sector del videojuego. De este modo, lo más probable es que haya que aguardar hasta el verano para conocer cuándo estará listo el videojuego más esperado de toda la generación.