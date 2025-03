Una streamer muestra sin querer cómo añade espectadores a su directo de Twitch con una aplicación

Aunque en los últimos años el formato de las retransmisiones en directo está muy de moda entre los creadores de contenido, lo cierto es que hace un tiempo YouTube y los vídeos era su método principal para hacer su trabajo.

En un momento dado esta tendencia cambió hacia lo que conocemos ahora, y el gran beneficiado de ello fue Twitch. Aunque en la actualidad Kick, con creadores de contenido tan importantes como Westcol (que ha dejado recientemente un mensaje para los españoles hablando sobre su participación en La Velada), es una competencia, lo cierto es que la plataforma morada fue el principal destino para los youtubers.

Ya convertidos en streamers hemos visto a muchos de estos creadores crecer y triunfar a base de horas de retransmisión y esfuerzo, como a Ibai, que en su última retransmisión reconoció que el fútbol femenino es lo que "más le gusta en el mundo ahora mismo". Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa.

En las últimas horas se ha vuelto viral un clip de una usuaria llamada QueenGloriaRP, quien, sin querer, mostró en su directo una pestaña en la que se vio que estaba utilizando una aplicación para añadir espectadores ficticios a su stream y engordar sus números.

Así es el programa con el que los streamers pueden aumentar los espectadores en su directo

La cuenta RandomGamerTRGD ha sido la encargada de recoger el momento en el que la creadora de contenido se equivocó al cambiar de aplicación, que en la escena que tenía preparada para este momento se veía en la parte inferior a la derecha.

En esta parte estaba enseñando Google cuando, sin ser consciente de que se estaba mostrando esa pestaña, entró en la aplicación para añadir más espectadores ficticios (bots) a su directo.

De hecho, al poco tiempo de añadir a una persona nueva, incluso se puede escuchar como ella saluda a este nuevo usuario. Es en este momento en el que se puede ver por su reacción que se da cuenta de que ha enseñado en el directo el programa, dejándola expuesta.

La streamer cerró rápidamente el directo esperando que no se hubiese llegado a ver nada por el retraso con el que cuenta la retransmisión. A los pocos segundos volvió a abrir el stream asegurando que se había cortado por una actualización de OBS, pero ya era demasiado tarde.

Twitch, que es muy estricto con estas cosas, no ha tardado demasiado en cerrar el canal de esta usuaria y ya no se puede acceder a su contenido, dando ejemplo de que en esta plataforma no sirven los atajos.