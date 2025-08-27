El tercer tráiler de GTA 6 ya tendría fecha de revelación, según los jugadores

La expectación por el lanzamiento del tercer tráiler de GTA 6 continúa en aumento, aunque Rockstar Games no ha ofrecido ninguna pista sobre su fecha de lanzamiento. Sin embargo, los aficionados se han volcado en compartir sus propias estimaciones, basándose en patrones previos y cálculos comunitarios. Según una publicación viral en Reddit del usuario EinfachBlueG, se compararon los intervalos entre el lanzamiento del tercer tráiler y la fecha final de lanzamiento en entregas anteriores de Rockstar, como GTA IV, GTA V y Red Dead Redemption. Al promediar estos periodos, el autor estimó que el tercer tráiler podría llegar alrededor del 17 de enero de 2026.

Otros testimonios en foros apuntan a un abanico de fechas que van desde noviembre hasta enero. Algunos usuarios proponen que un nuevo tráiler —posiblemente acompañado de avances en gameplay o incluso campañas de reserva— podría aparecer entre mediados de noviembre y mediados de diciembre de 2025, por lo que hay ciertas suspicacias respecto a la teoría inicial. No obstante, parece probable que Rockstar aumente la promoción del título en los meses previos a su lanzamiento oficial, fijado para el 26 de mayo de 2026.

GTA 6 podría volver a retrasarse hasta finales de 2026

Cierta perspectiva desde la industria sugiere que Rockstar podría deliberadamente demorar el lanzamiento de este avance para preservar la emoción del público. El CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, ha comentado que la estrategia de liberar materiales promocionales cerca del lanzamiento busca equilibrar el entusiasmo con la anticipación, en lugar de saturar a los seguidores con contenido visualización prematura.

Aunque no existe confirmación oficial sobre cuándo se mostrará el tercer avance de GTA 6, los cálculos de la comunidad sitúan su lanzamiento probable entre finales de 2025 y enero de 2026, con un posible pico de actividad en diciembre. Esta ventana coincide con una estrategia de marketing que mantenga el interés en torno al título sin adelantarse a su estreno, previsto para mayo de 2026. Por el momento, tocará seguir esperando para saber cuáles son los planes exactos de Rockstar Games con el título que apunta a romper todos los registros en el sector.