The Flash desbloquea una nueva habilidad de la Speed ​​Force en DC

Puede que sea conocido principalmente por su velocidad, pero The Flash también ha destacado por transformar su modo de actuar. Y es que ningún personaje que se encuentra en DC comprende la Speed Force tan bien como Wally West, y cuando se encuentra en peligro, revela una nueva habilidad que cambia todo lo que los lectores creían saber sobre el velocista.

En el cómic The Flash #19, Wally West parece haberse corrompido y los miembros de la Liga de la Justicia deciden unirse para impedir que siembre el caos. El propio Mister Terrific usa sus poderes con la intención de desorientar a Wally West mientras la Familia Flash lo acorrala para preparar su enfrentamiento contra Superman en el espacio exterior.

Wally West tuvo un enfrentamiento contra Superman

Mister Terrific señala que estar en el espacio pone a Wally West en una situación de clara desventaja. Aunque esto es cierto, The Flash demuestra que no está del todo indefenso, ya que Wally West consigue volar usando una habilidad única que procede de la Speed Force. Pero mientras Wally West lucha contra Clark Kent, Green Arrow lo golpea con una flecha que tiene la capacidad de detener el tiempo.

Aunque Wally West no es ni de lejos la única persona en DC que ha tenido acceso a la Speed Force, sí que ha dedicado la mayor parte de su vida a comprender cómo funciona esta misteriosa fuente de energía. Es por eso que su investigación dio resultados, ya que Wally West utilizó lo aprendido sobre sus poderes de maneras que lo hicieron destacar entre los numerosos velocistas de DC.

Es cierto que para The Flash es mucho más sencillo correr que volar, pero esto demuestra que no existe casi ningún límite para el velocista. Incluso en un entorno de gravedad cero, The Flash logra aprovechar su poder para moverse con libertad. Si bien no es un movimiento del que Wally West dependa en todas las situaciones, su habilidad oculta para volar demuestra que reinventarse forma parte de su personalidad.

Claro que el hecho de que Wally West pueda volar no significa que lo vaya a hacer siempre. Esta mayor velocidad solo es posible por la creatividad de The Flash y su dedicación a perfeccionar sus poderes.