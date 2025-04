The Last of Us filtra un nuevo lanzamiento en PS5 de manera inesperada

desde Naughty Dog por el momento no aclaran si existirá una entrega más en el futuro. No obstante, durante las últimas horas se ha producido una filtración que tiene a la comunidad de PlayStation muy expectante respecto a lo que pueda suceder en los próximos días. Esto se debe a que, a través de uno de los filtradores más fiables del sector, se ha destacado que la saga The Last of Us contará con un nuevo lanzamiento en PS5 muy pronto. Todo ello con la sombra de un posible The Last of Us Parte III en el horizonte, aunque. No obstante, durante las últimas horas se ha producido una filtración que tiene a la comunidad de PlayStation muy expectante respecto a lo que pueda suceder en los próximos días. Esto se debe a que, a través de uno de los filtradores más fiables del sector, se ha destacado que





The Last of Us podría estar preparando un recopilatorio en PS5





PS5 contará con un lanzamiento relacionado con The Last of Us en las próximas semanas. Algo que descarta prácticamente que se trate del anuncio de The Last of Us Parte III, aunque hay seguidores que no pierden la esperanza, ya que el filtrador no revela de qué puede tratarse. Lo más lógico es que Sony aproveche el estreno de la segunda temporada para lanzar un recopilatorio que una las versiones mejoradas de los juegos de la saga en la consola de actual generación. La información llega de la mano del usuario billbil-kun, quien a través del medio Dealabs , revela queen las próximas semanas. Algo que, aunque hay seguidores que no pierden la esperanza, ya que el filtrador no revela de qué puede tratarse. Lo más lógico es que Sony aproveche el estreno de la segunda temporada para lanzaren la consola de actual generación.









De este modo, se permitiría a los usuarios que aún no han disfrutado de The Last of Us Parte I y The Last of Us Parte II Remastered adquirir ambos juegos en conjunto, por lo que podrían experimentar todas las sensaciones de la saga de una sentada. Por supuesto, esto no es más que una especulación y habrá que seguir esperando hasta que PlayStation y Naughty Dog revelen qué se está cociendo en el universo de la franquicia. Cabe destacar que durante el mes de abril también se producirá el lanzamiento de una nueva versión del DualSense exclusivo de The Last of Us, por lo que la saga va a estar muy presente en la consola durante las siguientes semanas.

No cabe duda de que. Tras el espectacular trabajo de Naughty Dog con las dos entregas de la saga en el terreno de los videojuegos, la actualidad en estos momentos se centra en el estreno de la segunda temporada de la serie que adapta la obra en Max . De este modo, a partir del próximo, todos los seguidores podrán disfrutan de esta