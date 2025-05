Thomi, creador de contenido especializado en perros, carga contra Frank Cuesta y su labor: "No es un santuario"

Según avanzan las semanas y toda la polémica que se desató en torno a Frank Cuesta por sus audios filtrados continúa sin resolverse, cada vez son más las personas que aportan su opinión o su experiencia sobre la figura del animalista y del santuario.

Si en las últimas horas un alumno de Frank había defendido su labor, aunque después desató la polémica al asegurar que él hubiese sacrificado al ciervo que atacó al dueño del santuario; ahora otro creador de contenido muy relacionado con los animales se ha pronunciado sobre el tema.

Thomi, del canalSkadi & Thomi, es un usuario experto en perros que comparte vídeos sobre cómo educar a estos animales. Ya ha tenido algún enfrentamiento con Frank en el pasado y ha criticado su forma de actuar, pero ahora puede que haya sido más duro que nunca asegurando que el comprar animales es algo inadmisible y que no se puede ni llamar santuario al refugio del expersonaje televisivo.

Thomi asegura que lo que tiene Frank Cuesta no es un santuario de verdad

El usuario Wilson_Is_Back ha recogido parte de las declaraciones de Thomi sobre este asunto, probablemente el fragmento en el que ha sido más contundente con Frank Cuesta.

El youtuber comenzó hablando de la práctica de haber pagado por animales: “El hecho de que haya comprado animales yo lo veo como una falta grave, sobre todo porque ha defendido siempre el hecho de no comprar, de no traficar con animales. Entonces, esto es imperdonable”.

A continuación, Thomi comenzó a comparar las “facilidades” económicas que ha tenido el santuario de Frank con la situación que viven otros lugares similares, mencionando la donación de TheGrefg.

Siguiendo con las similitudes, el creador de contenido llegó a asegurar que lo que tiene Frank Cuesta no merece ni ese nombre: “Yo he visitado muchos santuarios, y te puedo decir que les cuesta muchísimo acabar el mes, esa es la realidad de los santuarios [...] Me da rabia ver que se ha recaudado tanto dinero para el santuario de Frank, que no es un santuario a partir del momento que compras animales, que quieres añadir animales a los que ya tienes”.