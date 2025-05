'Thunderbolts*' allana el camino para que Daredevil intensifique su cruzada contra Kingpin en el UCM

Tras el estreno de Thunderbolts*, Matt Murdock podría encontrar aún más motivos para oponerse a las medidas contra justicieros que implantó el alcalde Wilson Fisk en Nueva York. La primera temporada de Daredevil: Born Again vio a Charlie Cox y Vincent D'Onofrio irrumpir en el UCM de una forma espectacular, enfrentándose en múltiples frentes de la ciudad.

Sin embargo, a pesar de la posición de Matt Murdock como un abogado consolidado, Wilson Fisk acabó ganándose el respeto y el poder necesario para convertirse en alcalde. A lo largo de la primera temporada, ambos personajes luchan por adaptarse a sus nuevos roles, mientras se ven atormentados por el pasado que intentaron dejar atrás.

Matt Murdock contra el sistema

Sin embargo, esto finalmente los lleva a un conflicto que se espera que evolucione en la segunda temporada. Tras los eventos de Thunderbolts*, parece que la batalla por tomarse la justicia por su mano ha vuelto a colocarse en el centro de la atención, especialmente con el pasado de los Nuevos Vengadores.

En Thunderbolts*, un grupo de mercenarios inadaptados se reúne para derrotar a Valentina Allegra de Fontaine tras su traición. Sin embargo, Marvel Studios los lleva a formar un equipo para luchar contra una amenaza que podría haber consumido Nueva York. Al final, la película declara a este nuevo equipo como los Nuevos Vengadores, convirtiéndose en un grupo oficial de superhéroes aprobado por el gobierno.

La realidad es que ningún miembro de los Nuevos Vengadores tiene las manos limpias. Lo más curioso es que esto se relaciona directamente con los eventos que podría verse en la segunda temporada de Daredevil: Born Again. Matt Murdock ha demostrado ser un experto en cómo sortear obstáculos y ganar casos cuando las cosas no son justas. Sin embargo, parece que no le resultará fácil demostrar por qué justicieros como Daredevil tienen derecho a hacer lo que hacen.

Es una situación particularmente compleja, ya que estos héroes se caracterizan por no haber matado nunca a nadie. Esto debe ser algo especialmente difícil para Matt Murdock, quien intenta desesperadamente salvar a otros y vivir según un código moral. Si logra recurrir a los recién formados Nuevos Vengadores, podría fortalecer su caso contra Wilson Fisk.