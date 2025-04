Todd McFarlane, icónico creador de Spawn, revela su elección perfecta como Batman en el DCEU: "Creo que necesita esa personalidad"

El legendario dibujante de cómics Todd McFarlane ha explicado cuál es su propio candidato para interpretar a Batman en el DCEU que James Gunn está construyendo. Por ahora, uno de los mayores misterios del DCEU es el reparto oficial que se encargará de dar vida a la Liga de la Justicia. David Corenswet se va a convertir en el primero en unirse a este universo compartido tan pronto como el Superman de James Gunn llegue a los cines.

Y aunque Batman se encuentra en el centro de atención de todos, personajes clave del DCEU como Wonder Woman, The Flash y Aquaman aún no han sido seleccionados. Es por eso que el actor de Batman se ha convertido en objeto de mucha especulación. En una entrevista con ScreenRant, Todd McFarlane confesó que su primera opción para el papel de Batman en el DCEU fue Zachary Quinto.

Todd McFarlane es el creador de Spawn

El reputado creador de cómics destacó la capacidad de Zachary Quinto para interpretar personajes que tuviesen ese aura sombría. Todd McFarlane también dio importancia a que gran parte del atractivo de Batman reside en su capacidad para usar el miedo contra sus enemigos. Estas fueron sus palabras:

"No soy muy bueno con los nombres de Hollywood, pero hay un actor que me gusta. Zachary Quinto es su nombre. Lo he visto en series donde puede resultar sombrío, además de la seriedad de muchos de los personajes que ha interpretado. Creo que Batman necesita esa personalidad".

Batman es conocido por representar el lado más sombrío de DC DC

A principios de 2025, ya existían muchos candidatos populares para el papel de Batman en el DCEU, por lo que cada uno aportaba sus propias cualidades y debilidades. Así como el talento de Zachary Quinto para papeles serios lo convertía en una opción inspiradora, otras estrellas como Alan Ritchson, Jensen Ackles, Jake Gyllenhaal y Brandon Sklenar destacan por un físico perfecto para convertirse en Bruce Wayne.

A pesar de ello, normalmente los castings oficiales que se han hecho de Batman no han coincidido con las especulaciones por parte de los espectadores, y The Brave and the Bold podría no ser la excepción a la regla. Lo que sí está claro es que Todd McFarlane tiene claro que Zachary Quinto podría ser un buen Batman en el cine.

La película The Brave and The Bold aún no anunció fecha de estreno.