Tom Cruise confirma la continuación de un soprendente clásico de acción que no es 'Top Gun'

Ya son varias las secuelas de clásicos que se han estrenado en los últimos años. El año pasado se estrenó Beetlejuice, la secuela de la película de Tim Burton que se estrenó en 1988. Blade Runner también tuvo una secuela que nadie esperaba, que tomó forma con la visión tan particular de Denis Villeneuve. Los estudios están motivados a seguir la estela de algunos clásicos para garantizarse el éxito en los cines, ya que llama la atención tanto del público nuevo como del que bebe de la nostalgia.

De hecho, una de las secuelas más exitosas que se han producido en este siglo es Top Gun: Maverick. Al igual que Blade Runner 2049, la película se estrenó más de 30 años después del estreno de la película original. Incluso con esa dilatación en el tiempo más que evidente, la película fue un éxito tras recaudar 1500 millones de dólares.

La moda de revivir las películas más icónicas

Top Gun: Maverick también fue nominada a varios Óscar, incluyendo a Mejor Película, lo que demuestra su impacto en la crítica. Ahora, Tom Cruise ha confirmado que está desarrollando oficialmente otra secuela que ha estado largamente retrasada. Al final, la secuela deDays of Thunder se va a hacer realidad. Estrenada originalmente en 1990, es una película de acción sobre un joven piloto que tiene la oportunidad de competir al máximo nivel.

La película contó con un reparto destacado que incluía a Robert Duvall, Nicole Kidman, Randy Quaid o Michael Rooker, entre muchos otros. Tom Cruise ha confirmado que se está preparando una secuela de Days of Thunder. Dicho esto, el actor tampoco ofreció más información sobre el reparto que estará involucrado en este nuevo proyecto ni una posible venta de estreno inicial.

Es evidente que este avance sabe a demasiado poco. La actualización de Days of Thunder ofrece poca información que nos permita intuir cómo se materializará esta secuela. Sin embargo, su desarrollo activo confirma la importancia de las secuelas en la carrera reciente de Tom Cruise. Sin duda algo, este tipo de películas son las que consiguen atraer al público que se encariñó con la primera entrega, y la secuela de Days of Thunder no parece que será la excepción a la regla.