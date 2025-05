Tom Hardy confiesa cuál es la petición que nunca te va a aceptar: "Me enorgullece decir que no"

Tom Hardy se ha caracterizado por meterse en la piel de personajes que no se parecen en nada a lo largo de su carrera. También se ha puesto en peligro al protagonizar diferentes películas de acción en los últimos 20 años, tanto que ha hecho declaraciones públicas sobre lo deteriorado que está su cuerpo tras años realizando sus propias escenas de riesgo.

Como cualquier estrella de Hollywood de este nivel, es normal que las personas se le acerquen para pedir una foto o simplemente saludar. Esto es algo que nunca niega, pero existe una petición que se le resiste. En una entrevista reciente, Tom Hardy reveló la única petición de un seguidor que se niega rotundamente a realizar. Todo tiene que ver con su papel como Bane.

La petición que Tom Hardy rechaza

Así lo explicaba:

"A algunos les gustaría que imitara o diera voz a algún personaje. Como Bane, casi siempre. Me enorgullece decir que no. Es como un pequeño gesto de poder decir "no" porque puedo".

El papel de Tom Hardy como Bane en The Dark Knight Rises es uno de los más conocidos de su carrera. Esto se debe principalmente a que es completamente irreconocible en la película, por lo que la mayoría de los espectadores casuales se sorprendieron al saber quién era la persona que estaba detrás de la máscara. Tom Hardy no solo entregó una voz que no se parece en nada a la suya, sino que también se fortaleció a nivel físico para interpretar al icónico villano de Batman.

Lo cierto es que esta negativa no tendría que implicar desdén, sino un profundo respeto a su trabajo y a la intensidad que le dio al personaje tan icónico de DC. Para dar vida a Bane, Tom Hardy se sometió a un riguroso entrenamiento físico y creó una voz única e irreconocible. Su interpretación fue tan impactante que muchos espectadores eran incapaces de saber quién podría ser. Es por eso que el hecho de rechazar imitar esa voz es su forma de mantener intacta la magia del personaje.