Última oportunidad para reclamar el juego gratis de Epic Games Store de esta semana

Epic Games Store refuerza su estrategia de enriquecer las bibliotecas digitales de sus usuarios ofreciendo juegos gratuitos cada semana, una iniciativa que se fortalece gracias a alianzas como la de Amazon Prime Gaming. Este acuerdo mensual con la plataforma detrás de Fortnite permite a los jugadores acceder a títulos sin coste adicional. Ahora mismo, está disponible Two Point Hospital, pero la oferta expira el 19 de junio a las 17:00 (hora peninsular española), por lo que los usuarios deben apresurarse.

Una vez reclamado, Two Point Hospital quedará permanentemente asociado a la cuenta del usuario sin limitaciones, lo que representa un gran incentivo para los aficionados. Tras el fin de esta promoción, Epic Games Store lanzará su próximo título gratuito, The Operator. Los jugadores deben actuar rápido para no perderse Two Point Hospital y prepararse para la siguiente rotación de juegos, que se actualizará mañana, marcando un momento destacado para la comunidad de PC con cuentas activas.

Two Point Hospital, gratis en Epic Games Store durante unas horas

Construye desde cero una verdadera obra maestra, un hospital con las instalaciones sanitarias más bonitas —o funcionales— del condado de Two Point. Mejora el diseño del hospital con el fin de aumentar el flujo de pacientes (y de dinero). Distribuye los pasillos, las habitaciones y las salas de espera para que se ajusten a tus requisitos. Amplía el hospital: crea diversos edificios para poder acoger al mayor número posible de pacientes que entren por la puerta en Two Point Hospital. Coloca objetos decorativos y funcionales por el hospital para aumentar su prestigio, reducir el aburrimiento de los pacientes, fomentar su felicidad y seguir recibiendo premios al final del año.

Epic Games Store sigue apostando con fuerza por su modelo de juegos gratuitos, afianzándose como una gran opción para los jugadores. Es clave estar pendiente de las futuras promociones para continuar ampliando tu colección digital sin gastar un céntimo. Aprovecha esta oportunidad para añadir un nuevo título a tu biblioteca en la plataforma creada por los responsables de Fortnite.