La verdadera figura paterna de Harry Potter no fue ni Dumbledore ni Sirius Black

Sin duda alguna, Harry Potter tuvo una infancia difícil al no tener unos padres que lo guiaran en su vida. Sin embargo, eso no evitó que tuviera algunas figuras paternas que lo ayudaron cuando entró en Hogwarts. Pero, a diferencia de lo que muchos podrían llegar a pensar, ni Albus Dumbledore ni Sirius Black fueron sus mentores más importantes.

Lo cierto es que la triste historia de sus padres era bien conocida en todo el mundo mágico. Él mismo acabó viviendo junto a sus peculiares tíos cuando era apenas un bebé. Aunque este trágico suceso marcó su vida para siempre, Harry Potter recibió una necesaria guía paterna a través de varios mentores que tuvieron bastante relevancia.

La infancia difícil de Harry Potter

Si bien es cierto que Harry Potter descubrió un mundo mágico que tenía infinitas posibilidades al llegar a Hogwarts, también fue consciente del peligro. Voldemort buscaba regresar para vengarse de él, así que su camino en este nuevo mundo de fantasía no iba a ser sencillo. Con la ayuda de Ron Weasley, Hermione Granger y algunos otros personajes, Harry Potter consiguió superar estos desafíos para salir victorioso.

Sin embargo, pese a toda la atención que Dumbledore y Sirius Black le prestaron, hubo un personaje que a veces pasa desapercibido y que apoyó a Harry desde el principio. Lo cierto es que Rubeus Hagrid fue quien introdujo a Harry al mundo mágico cuando entró en Hogwarts. Con ese sentido de protección tan marcado, Hagrid introdujo poco a poco a Harry en las complejidades de lo que significaba ser un mago.

Como es evidente, Hagrid no es el único personaje que podría considerarse una figura paterna de Harry Potter. Pero sí que podría ser el más consecuente por su lealtad. Pese a que Sirius Black fue un vínculo importante que lo ayudó en algunos de los peores momentos, tampoco estaba presente con frecuencia y no era tan honesto como Hagrid. Y es que este tierno personaje no solo trataba siempre a Harry Potter con amabilidad, sino que también creía en él incluso cuando otros dudaban.