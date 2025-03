Westcol responde a las críticas y asegura que está entrenando "todos los días" para La Velada Del Año V

Tras el anuncio de Ibai de los combates de La Velada Del Año V todos los creadores de contenido se han puesto manos a la obra, no sólo entrenando, sino también subiendo vídeos sobre su preparación.

A pesar de todos los usuarios que están hablando del evento, lo cierto es que los protagonistas del Main Event están centrando toda la atención.

El pique que ha ido surgiendo ha llegado a tal punto que ambos han decidido apostarse lo que han cobrado por participar en La Velada, por lo que ambos están bien seguros de sus posibilidades.

Si con el último vídeo de TheGrefg realizando un análisis para comprobar su estado de forma los fans del murciano han encontrado motivos para darle como favorito, Westcol ha contrarrestado esta euforia con sus últimas palabras, asegurando que está entrenando todos los días.

Westcol revela su rutina de entrenamientos y asegura que la lleva a cabo cada día

La cuenta de Terreno Viral ha sido la encargada de recoger el testimonio del colombiano, que ha recibido cientos de críticas en los últimos días por haber realizado directos en discotecas y no haber compartido nada de contenido entrenando aún.

A esas personas Westcol les ha respondido asegurando que no se puede creer que de verdad haya gente que piense así de él: “Estoy entrenando todos los días. Estoy haciendo terapia, estoy yendo a hacer pesas. Lo que no puedo hacer es boxeo, pero yo no me estoy quedando quieto”.

El streamer, que viene de una recuperación del ligamento cruzado y que recientemente encendió todas las alarmas con lo que parecía un disparo de arma en su brazo; reveló que, además de lo ya mencionado, está todos los días haciendo fisioterapia, cámara hiperbárica y tomando suplementos.

Parece que Westcol se está tomando su preparación mucho más en serio de lo que algunos esperaban, así que puede que sorprenda a más de uno el día de La Velada.