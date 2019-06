El hilo viral sobre los 12 tipos de padres que van a Urgencias con sus hijos sin necesitarlo

1) EL HERMANO Padre/madre: "Es que como hemos traído al hermano porque tiene fiebre pues ya me miráis también a este". Yo: "¿Pero le ocurre algo?" P/M: "No... Bueno, sí... Hace una semana tosía por las noches pero ya se le ha pasado".

3) EL DESEMPATE P/M: "Mire, es que tiene fiebre. Hemos ido a su pediatra y nos ha dicho que parece un cuadro virico. No nos hemos quedado tranquilos y hemos ido al hospital cerca de casa y le han puesto antibiótico. Ahora no sabemos qué hacer, así que a ver que nos decís aquí".

4) LA FALSA DERIVACIÓN P/M: "Hemos ido al pediatra y nos ha dicho que vengamos para hacer una radiografía". Yo: "¿Me dan el volante?" P/M: "No nos lo ha dado". Yo: "Voy a ver en el sistema informático..." P/M: "En verdad no hemos ido al pediatra pero lleva un mes tosiendo"

5) EL QUE NUNCA ENTENDERÉ P/M: "Es que tiene fiebre desde hace dos días". Yo: "De acuerdo. ¿Cuándo le han dado a antitérmico para la fiebre por última vez?" P/M: "Le tocaba el paracetamol hace dos horas pero no se lo he dado para que lo veáis con el pico de fiebre". Yo: ??‍♂️

6) EL QUE SABE MÁS QUE TÚ

P/M: "Se ha dado un golpe en la frente y le ha salido este chichón. Vengo a que le hagáis un TAC".

Yo: "¿Ha vomitado o perdido el conocimiento?"

P/M: "No".

Yo: "Falta explorle pero seguramente no sea necesario el TAC"

P/M: "Pues me voy a otro hospital".