El éxito de la feria Alimentaria se ha visto eclipsado por la denuncia de un empresarios aragonés, Juan Ciércoles, que estudia llevar a los tribunales la expulsión que el y dos de sus trabajadoras sufrieron en la feria.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, cuando tres personas se personaron en el salón portando camisetas con la bandera de Aragón y el lema "Catar jamón de Teruel".

Mediante este mensaje pretendía promocionar su empresa de embutidos (La Manolica), con origen en la localidad turolense de Andorra. No obstante, los hechos fueron muy distintos según informa la Fira, quien atribuye la expulsión al hecho de que no eran expositores y tampoco habían pagado las tasas para realizar ese tipo de propaganda. El reglamento de estas ferias establece que solo podrán hacer publicidad los estands que hayan pagado previamente para ello y que, si lo hacen fuera de su caseta, deberán pagar un extra. Fuentes de Fira afirman que este polémico caso no tiene nada que ver ni con camisetas, ni con escudos, ni con nada relacionado con los símbolos de Aragón, sino con una simple cuestión de respeto a las normas de funcionamiento de la Fira.

Los agentes de seguridad y personal de la organización de Alimentaria condujeron a las tres personas a un despacho sonde fueron interrogados durante tres horas "con malos modos y de forma vejatoria", afirma Ciércoles.

"La gente ha perdido el norte. Nos han tratado como si fuéramos terroristas, cuando solo llevábamos la camiseta promocional de una empresa que lucha por mantener sus puestos de trabajo", indicó el empresario.

