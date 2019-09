Nunca tomes LSD en Disneyland París

Un ciudadano suizo de 32 años se encontraba con su novia de 30 pasando el día en las instalaciones de Disneyland París. Quizá pensó que podría ser más divertido disfrutar las atracciones bajo los efectos de las drogas. Su novia le ofreció Dietilamida del ácido lisérgico (LSD), un potente alucinógeno. Y ahí empezó el drama.

Cuando paseaban por Adventureland, un área de juegos para niños rodeada de agua con una recreación del barco del Capitán Garfio y Skull Rock de la película animada de Disney “Peter Pan”, el turista se cayó al agua cerca del gran bote exterior que sirve como telón de fondo. De repente, la chica se dio cuenta de que no volvía a salir a respirar y corrió hasta la estación de policía local para contarles el caso y explicar que tenía miedo de lo que le había podido pasar tras tomarse el LSD. Inmediatamente se puso en marcha un operativo que incluía a más de 130 personas: 80 trabajadores del parque temático, 30 bomberos, 10 buzos, 10 agentes de policía, perros y hasta un helicóptero policial con cámara termográfica. Pero la cercanía de la noche del viernes hizo que se suspendiera la búsqueda hasta el día siguiente, en la que tampoco se consiguió encontrar al turista sueco.

La mañana del lunes siguiente, un conductor de 44 años que se ha identificado a “Le Parisien” como Benoit, explicó que se encontró a un hombre que “estaba caminando en medio del camino. No tenía un centímetro de tela sobre él y caminaba descalzo”. “Me detuve, salí del auto y fui a su encuentro”. Benoit indicó que se llevó al hombre desnudo a su casa, “se quedó en mi vehículo. Fui a buscarle unos pantalones cortos de rugby y una camiseta, para que cubriera”. Una vez vestido le llevó al parque al borde del cine de Disney Village, alrededor de la 1:15 de la mañana. Había recorrido más de dos kilómetros desnudo y “sin recordar nada de lo que había pasado”. “Tenía rasguños en las piernas y los brazos”, dijo el conductor . Al principio estaba preocupado y luego vi que estaba perdido. No hablaba francés. Creo que es un suizo alemán. Hablamos en inglés y me dijo que había hecho una apuesta con amigos, que había tomado LSD y que su novia estaría preocupada. Le ofrecí llamarla pero él no recordaba su número “, dice Benoit, al que su mujer le explicó qué había pasado tras ver las noticias.

Cuando por fin los agentes encontraron al turista, él y su novia fueron detenidos en la estación de policía en Chessy, por uso de narcóticos, ya que las normas del Disneyland París prohíbe su uso en sus instalaciones. La pareja fue liberada el sábado por la tarde, luego de ser acusada de aplicación de la ley por consumo de drogas.