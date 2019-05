Una madre da de fumar a su hijo de 11 meses y lo sube a Instagram

Una madre ha sembrado la polémica en Instagram tras subir un vídeo de su hijo de once meses fumando de un cigarrillo. Después de proporcionarle la primera calada, posteriormente vuelve a coger el cigarro y se lo vuelve a colocar en la boca, dándole el crío otra inhalada. En un momento se ve cómo al chico se le cae el tabaco encendido al sofá; por suerte no ha habido que lamentar una quemadura del niño.

Las reacciones no se hicieron de rogar. Muchos de sus seguidores se echaron encima y cuestionaron esa decisión que luego justificó la madre de manera cuestionable. Escribió una serie de historias en las que se leía lo siguiente: “Hola, soy la mamá de XXXX. Antes que nada, quiero pedir perdón por subir un vídeo de mi bebé con un cigarro en la boca. No tiene ninguna gracia y estoy muy arrepentida. Mi hijo siempre echa la mano al tabaco, si ve al padre fumando quiere el cigarro como si fuera comida. Creí que poniéndoselo en la boca le cogería asco, (Ejemplo), como la madre que echa pimienta al chupete para que el niño le coja asco. Me equivoqué, y estoy súper arrepentida y asustada por todo lo que se está liando”, informa El Español. El vídeo ya ha sido retirado pero se puede ver en la publicación de El Español también.