Las 10 noticias clave de hoy, martes 25 de abril

La actualidad del día viene marcada por la campaña electoral, que hoy tendrá un episodio más con el confrontamiento de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el senado, la exhumación del cuerpo de Primo de Rivera y los problemas internos de Podemos tras la irrupción de Yolanda Díaz y Sumar. Más allá de la campaña del 28 de mayo, la Ley de Vivienda seguirá teniendo protagonismo por la cesión a los independentistas y las consecuencias que ello va a tener en el mercado. La Guerra de Ucrania viene marcada por la ayuda de Occidente y la posible contraofensiva del ejército de Volodimir Zelesnky, mientras EE UU está a la espera de que Joe Biden anuncie si comparecerá como candidato en las elecciones presidenciales. En Madrid siguen recogiéndose testimonios de los protagonistas del incendio en un restaurante italiano de la Plaza de Manuel Becerra. Y en Ciencia, una prometedora molécula abre una vía para la curación de la diabetes.

Feijóo "salta" a la calle para buscar dos millones de indecisos

Dos estilos de campaña opuestos sostendrán la estrategia de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo en este ciclo electoral. Génova ha decidido emular la campaña de 2015 y de 2016 de Mariano Rajoy, y esto supone organizar una agenda que incluye contacto diario con la calle los quince días oficiales de campaña, y también en el grueso de la actividad de la precampaña. El equipo de campaña de Génova organiza encuentros diarios con los ciudadanos. Ferraz blinda a Sánchez en actos de partido y vídeos montados.

Primo de Rivera: desenlace a un mes de las elecciones

Los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera descansan desde primera hora de la tarde de ayer en el cementerio madrileño de San Isidro. Ha sido el lugar elegido por su familia, que en ningún caso quería forzar una negociación o exponerse a un espectáculo como el vivido durante la mediática exhumación de Francisco Franco en 2019, en el hoy rebautizado Valle de Cuelgamuros.

Podemos salva las listas pero no cierra el polvorín en Asturias y Fuenlabrada

Tensión hasta el final. La "gran confusión" podría ser el título de una novela morada para relatar los últimos hechos acontecidos en Asturias y en Fuenlabrada. Dos feudos muy importantes para Podemos de cara a las elecciones autonómicas y municipales. Dos territorios donde hasta el último momento han estado en juego las listas, es decir, la inclusión de la papeleta del partido en las urnas, y donde los intereses de una y otra parte han podido acabar frustrando las candidaturas. La confusión porque las listas las avalaban la cúpula nacional y autonómica, pero las propiamente implicadas, las elegidas en primarias, acabaron vapuleadas.

El asesino del sacristán, a la Policía: "Hay que quitar las cruces de las iglesias y convertirlas en mezquitas"

Hay que corregir al cristianismo, quitando las cruces de las iglesias y hay que convertirlas en mezquitas». Yassin Kanjaa, el asesino confeso del sacristán de Algeciras el pasado 25 de enero, dijo a la Policía tres días después de ser detenido –tras asesinar a machetazos a Diego Valencia y herir a un sacristán y a un marroquí por «converso»– que quería «matar a todos los sacerdotes que se encontraban en la iglesia» y que su intención al sorprender al sacristán en el templo era «cortarle el cuello» para «acabar con su maldad».

La Ley de Vivienda hará aún más exigente el "casting" de inquilinos, lo que perjudicará a las rentas medias y bajas

El proyecto de Ley de Vivienda pactado por el Gobierno y sus socios parlamentarios puede escorar todavía más el mercado del alquiler hacia las rentas más altas. Eso es lo que creen los expertos del sector, que advierten de que las medidas adicionales que incluye para dificultar los desahucios pueden acabar expulsando del mercado a las rentas medias y bajas.

La ofensiva que prepara Ucrania podría movilizar nueve brigadas con tanques, blindados y munición suficiente para un combate prolongado

La tan comentada y anunciada contraofensiva que preparan las tropas de Ucrania frente a los invasores rusos podría suponer el mayor esfuerzo ofensivo que Kyiv ha realizado desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero de 2022. Según el Institute for the Study of War, Ucrania estaría lista para movilizar las nueve brigadas que se están preparando para esta operación, la mayor que se haya intentado hasta ahora, teniendo en cuenta que, según los informes, se utilizaron cuatro brigadas en la contraofensiva de Jarkiv, por ejemplo.

Biden se dispone a anunciar su candidatura a la reelección

Después de meses de suspense, Joe Biden se dispone a anunciar oficialmente este martes su candidatura a un segundo mandato como presidente de Estados Unidos, haciendo caso omiso de las reticencias que despierta su avanzada edad. Ni la Casa Blanca ni el Partido Demócrata lo han confirmado, pero la candidatura del dirigente de 80 años es un secreto a voces y varios medios de comunicación, que citan fuentes anónimas, aseguran que lo hará oficial el martes a través de un vídeo.

"Había gente atrapada entre las llamas aporreando el cristal y suplicando auxilio"

Han pasado dos días desde que se produjo el incendio del restaurante italiano de la Plaza de Manuel Becerra «Burro Canaglia Bar & Resto» y a Lourdes aún le siguen temblando las piernas. Se le estremece el alma cuando habla de lo ocurrido en el local en el que perdieron la vida una clienta y un empleado y otras doce personas resultaron heridas.

Psyche-16, el asteroide de oro que podría hacer multimillonarios a todos los habitantes de la Tierra

Cada cierto tiempo, numerosos asteroides o meteoritos pasan cerca de nuestro planeta. Dependiendo del tamaño, pueden ser más o menos peligrosos, y muchos de ellos han tenido riesgo de impacto contra la Tierra debido a su cercanía, aunque milagrosamente, todos esos acercamientos quedaron en anécdotas. Pero hay un asteroide que, de impactar contra el planeta, podría convertir en millonarios a todos los habitantes del mundo: Psyche-16.

Expectación con una prometedora molécula para la diabetes

«Es un momento excitante en la investigación sobre regeneración de células productoras de insulina como terapia para la diabetes», Así de esperanzado se mostró Adolfo García Ocaña, jefe del Departamento de Endocrinología Molecular y Celular del Instituto de Investigación Beckman/City of Hope Medical Center (Duarte, California) en el 34º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes (SED), que tuvo lugar en Valencia.