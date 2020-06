El ex DAO Eugenio Pino se desvincula del pendrive que contenía datos de la famlia Pujol

El ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino rechazó hoy de forma categórico tener vinculación con el pendrive que contenía información sobre Jordi Pujol Ferrusola y que fue entregado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien investiga el patrimonio de la familia del ex presidente catalán. De hecho, aseguró que tuvo conocimiento del citado lápiz de memoria “cuando estaba jubilado”.

Hoy comenzó en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el ex director adjunto operativo (DAO de la Policía Nacional Eugenio Pino y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, por los delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio, en relación con el citado . La Fiscalía solicita la absolución de los dos acusados, mientras que la acusación particular, ejercida por Jordi Pujol Ferrusola pide dos años y medio de prisión por un delito de revelación de secretos; mientras que Podemos, que ejerce la acción popular, eleva esa petición hasta los diez años de cárcel. Mañana está previsto que declaren, entre otros, el ex comisario Villarejo. Antes del inicio de la vista, el abogado que representa a Podemos, Alejandro Gámez, calificó este juicio como el primero “contra la Policía patriótica”, aunque sea “de forma tangencial” .

Durante su declaración, los dos acusados negaron todos y cada uno de los hechos imputados por las acusaciones. Así, Pino, quien fue número dos de la Policía con el Gobierno del PP, negó haber entregado el “pendrive” a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y que desconocía “cómo” y “porqué” ese dispositivo fue a parar a la citada unidad policial, y que, por ese mismo motivo, no tuvo “conocimento de que se había enviado a la Audiencia” Nacional posteriormente. De hecho, aseguró que se enteró de ello “cuando me lo dijeron mis amigos”.

Junto a ello, aseguró que el único dispositivo del que tiene constancia es el que le entregó el entonces comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, fue a a finales de 2012 o principios de 2013 y que estaba relacionado con actuaciones de detectives de la extinta agencia Método 3 de Barcelona. Pero, sin embargo, afirmó desconocer incluso el contenido de ese dispositivo de memoria porque ni siquiera llegó a abrirlo, ya que, incidió no tenía “tiempo” para ello.

Asimismo, señaló que en 2015, año en que la Audiencia recibe el citado pendrive, no llegó ninguna memoria USB, y se refirió o exclusivamente al pendrive de 2012, del que afirmó que él no se lo entregó al comisario de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial (UDEF) Manuel Vázquez López.

Por su parte, el segundo de los acusados, el inspector Bonifacio Díez, quien rechazó también toda relación con el citado pendrive y, a la vez, aseguró que Pino nunca le había dado “una orden ilegal”.

Enfado de la presidenta por los problemas telemáticos

La sesión terminó antes de lo previsto por los problemas derivados del sistema telemático, que impedía que los testigos pudiesen ver bien los documentos que se les exhibían o incluso que pudiesen declarar algunos de los citados. Esto motivó que la presidenta del Tribunal llamase la atención sobre este tema y pidiera en varias ocasiones que arreglasen “la cámara” para la sesión de mañana, en la que está previsto que testifique desde la cárcel el ex comisario Villarejo.