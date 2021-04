TVE prescindirá de “Las cosas claras” de Cintora

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, anunció este jueves que los programas de ‘info-entretenimiento’, como ‘Las cosas claras’ que dirige y presenta Jesús Cintora, no seguirán en la programación de TVE, aunque en ningún momento mencionó el espacio. Lo hizo en su comparecencia en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación de RTVE en donde dijo textualmente que “los informativos son responsabilidad de TVE”, al responder una pregunta del diputado del PP Eduardo Carazo sobre esa cuestión.

Pérez Tornero que no pronunció en ningún momento el nombre del programa de Cintora aseveró que “el periodismo que tiene que hacer TVE es de carácter público y tiene que informar con profundidad. Todo lo que sea banalización y show no debería estar en ninguna parte, y menos en los informativos. La ley dice que la información es responsabilidad interna” de la Corporación. Carazo había dicho a Tornero que “el info-entretenimiento”, que es como definió Cintora a su espacio, no puede estar en la parrilla de la programación de RTVE porque al ser un programa externalizado que cuesta “60.000 euros ”, cada día, desprecia a la plantilla. También cuestionó el diputado popular el programa ‘La hora de la 1’ con un coste de 19.000 euros diario y que es también una externalización de la información. Por esto animó al presidente de RTVE a que luche contra “el sectarismo y el desprecio a la plantilla” que suponen estos dos espacios.

Por su parte, la diputada Macarena Montesinos, celebró esta noticia, porque, en su opinión, ambos espacios son un ejemplo de sectarismo que “están desangrando a TVE” y culpó de esta situación a Enric Hernández, director de Información y Actualidad de RTVE y a la anterior administradora única, Rosa María Mateo.

Una fuente de RTVE ha confirmado a LA RAZÓN que “La hora de La1″ “no es un programa de info-entretenimiento” y que de referirse a algún espacio de la parrilla, el presidente de la corporación, estaba hablando de prescindir de “Las cosas claras”, puesto que “programas de info-entretenimiento sólo hay uno en la parrilla de TVE”.

Cambio Rotundo

Pérez Tornero ha asegurado que su pretensión es mejorar cuanto antes la audiencia y sobre todo la relevancia de RTVE, ofreciendo entretenimiento de calidad, información veraz y plural, y eficacia en la gestión presupuestaria. Y ha avanzado que “el ritmo del cambio está trazado. Tras la campaña electoral iniciaremos un cambio muy rotundo”. También ha dicho que su reto será convertir a RTVE “en la plaza pública donde quepan todos los españoles” y se ha comprometido ante sus señorías “a que todos se sientan orgullosos de RTVE”.

Pérez Tornero ha subrayado que “no hay que dar por hecho que RTVE no es influyente. Es relevante, lo sigue siendo. Lo podemos ser con claridad y mucho más. El camino hay que hacerlo muy pronto”, ha añadido. “Somos la televisión consultada continuamente por todos los españoles. El 83% de la audiencia acaba yendo a RTVE”.

Ha insistido en que el objetivo “no es recuperar únicamente la audiencia, sino la relevancia que corresponde a un medio de comunicación público”. “Vamos a subir mucho en relevancia y poco a poco en audiencia. Sin audiencia no hay relevancia, necesitamos audiencia suficiente para tener relevancia de calidad, pero no nos vale tener audiencia a costa de cualquier cosa”.