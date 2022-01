El “Nobel judío”, otorgado al director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla

Hoy, la Fundación del Premio Génesis anunció como ganador del Premio Génesis 2022 al Doctor Albert Bourla, Presidente y Director ejecutivo de Pfizer.

El Doctor Bourla recibió el mayor número de votos en una campaña global recientemente concluida, durante la cual 200.000 personas de 71 países votaron en línea las distintas candidaturas a alzarse con el galardón. La elección de los votantes fue respaldada por unanimidad por los nueve jueces del Comité de Selección del Premio Génesis.

El Comité de Selección elogió al Doctor Bourla por su liderazgo, determinación y, muy especialmente, por su capacidad de asumir grandes riesgos. A diferencia de los directores ejecutivos de la mayoría de las otras grandes empresas que trabajan en desarrollar vacunas contra el virus COVID-19, el Doctor Bourla, con el objeto de evitar la burocracia gubernamental y acelerar el desarrollo y la producción de la vacuna, rechazó miles de millones de dólares de subvenciones estatales norteamericanas. Como resultado de su determinación, la vacuna de Pfizer estuvo lista en un tiempo récord: meses en lugar de años.

El Comité también destacó el orgullo que el Doctor Bourla muestra por su identidad y herencia judía, su compromiso con los valores judíos y su apoyo al Estado de Israel.

El Premio Génesis, de periodicidad anual y dotado de 1 millón de dólares al ganador, y denominado por la Revista Time como el “Nobel judío”, honra a individuos extraordinarios por sus destacados logros profesionales, su contribución a la humanidad y su compromiso con los valores judíos. El Doctor Bourla se convierte en la novena persona laureada con el Premio Génesis. Sucede al cineasta y filántropo Steven Spielberg, quien recibió el premio Premio en 2021, y al legendario activista por los derechos humanos Natan Sharansky, galardonado en 2020.

El presidente de Israel Isaac Herzog entregará el Premio Génesis al Doctor Bourla en una ceremonia en Jerusalén, prevista para el 29 de junio.

Siguiendo la tradición establecida por el primer galardonado, el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, todos los agraciados con el Premio Genesis han optado por renunciar al premio monetario, solicitando que ese dinero sea destinado a causas filantrópicas. El Doctor Bourla ha pedido expresamente a la organización del Premio Génesis que destine el millón de dólares a proyectos orientados a preservar la memoria de las víctimas del Holocausto, con especial énfasis en la tragedia sufrida por la comunidad judía griega.

Nacido en Tesalónica, Grecia, el Doctor Bourla se crió en una familia que conoció de primera mano los horrores del Holocausto. Sus padres se encontraban entre los apenas 2.000 supervivientes de la antigua y próspera comunidad judía local, de 50.000 personas, prácticamente aniquilada por los nazis.

“Estamos encantados en dar la bienvenida al Doctor Albert Bourla a la distinguida familia de galardonados con el Premio Genesis”, dijo Stan Polovets, cofundador y presidente de The Genesis Prize Foundation. “El Doctor Bourla ejemplifica dos de los valores judíos más esenciales: el compromiso con el valor fundamental de la vida y la tarea de reparar, sanar al mundo. Y aunque la pandemia está lejos de terminar, millones de personas están vivas y saludables gracias a lo que han logrado el Doctor Bourla y su equipo de Pfizer”.

El Doctor Albert Bourla dijo: “Nunca me propuse tener un perfil público de primera línea, ni podría haber imaginado que algún día pudiera ser honrado con el Premio Génesis, estando nominado al mismo junto a excepcionales candidatos. Recibo el galardón con humildad, y también en nombre de todos mis compañeros de Pfizer que, respondiendo al llamado urgente de la historia misma estos últimos dos años, hemos logrado inclinar el arco de nuestro destino común. Me crié en una familia judía donde me enseñaron que cada uno de nosotros es tan fuerte como los lazos establecidos con nuestra propia comunidad, y que todos estamos llamados por Dios a reparar el mundo. Espero estar en Jerusalén para aceptar este gran honor en persona, que simboliza el triunfo de la ciencia y una gran esperanza para nuestro futuro”.

Al anunciar la selección del Doctor Bourla, The Genesis Prize Foundation destacó la amplia y variada contribución de numerosos científicos judíos, médicos y funcionarios de salud en su objetivo común de ayudar a salvar vidas durante la pandemia de COVID-19. La Fundación destacó en concreto las aportaciones de las siguientes personas:

• Doctor Drew Weissman, Profesor de Investigación de Vacunas en la Universidad de Pensilvania,

cuyo descubrimiento de una nueva plataforma de ARNm modificado con nucleósidos permitió la creación de vacunas pioneras de ARNm;

• Doctor Mikael Dolsten, director científico de Pfizer, quien guió el desarrollo de la Vacuna de Pfizer en tiempo récord;

• Doctor Tal Zaks, director médico de Moderna durante el desarrollo de la exitosa vacuna ARNm 1273;

• La Dra. Joanne Waldstreicher, directora médica de Johnson & Johnson, que entregó una

exitosa vacuna contra el virus COVID-19;

• Académico Alexander Gintsburg, Director, Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, que desarrolló la vacuna Sputnik;

• Doctor Anatoly Altstein, científico jefe del Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, que lideró el desarrollo de la vacuna Sputnik;

• Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., que coordina la respuesta de salud pública de EE. UU. a la pandemia;

• Jeffrey Zients, el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, que supervisa la respuesta del gobierno federal a la pandemia, incluida la distribución de vacunas.

El presidente del Premio Génesis, Stan Polovets, dijo: “Este es un momento de enorme orgullo, no solo para el Doctor Bourla, sino para toda la comunidad judía. Un pueblo tan pequeño en número está teniendo un impacto descomunal en el esfuerzo global para salvar vidas”.

Polovets agregó: “El Doctor Bourla es una estrella rutilante en la constelación de destacados científicos judíos y médicos a la vanguardia de la lucha contra la pandemia. Esperamos que estos extraordinarios individuos y sus colegas se unan a nosotros en Jerusalén, con el objeto de unirnos más en la resolución común de salvar vidas y honrar nuestra herencia”.

Sobre el Premio Génesis

El Premio Génesis es un galardón mundial que celebra los logros y la contribución de los judíos a la

humanidad. Vigente desde 2013, el Premio se financia a través de una dotación permanente de 100

millones de dólares establecidos por The Genesis Prize Foundation.

Los anteriores ganadores del Premio Génesis han sido el exalcalde de la ciudad de Nueva York y filántropo Michael Bloomberg (2014); el actor, productor y activista por la paz Michael Douglas (2015); Itzhak Perlman, virtuoso violinista y defensor de personas con necesidades especiales (2016); el escultor y abogado por los derechos de los refugiados Sir Anish Kapoor (2017); la actriz ganadora del Oscar y activista social Natalie Portman (2018); el propietario del equipo de fútbol americano New England Patriots y fundador de una nueva fundación para combatir el antisemitismo Robert Kraft (2019); el legendario líder judío y activista de derechos humanos Natan Sharansky (2020) y el cineasta Steven Spielberg (2021).

En 2018 la Fundación del Premio Génesis inauguró la categoría “Premio a una trayectoria” honrando a la jueza de la Corte Suprema de los EE. UU. Ruth Bader Ginsburg, por su contribución a la justicia social y la igualdad de derechos. En 2021, el difunto el rabino Lord Jonathan Sacks fue honrado con un premio póstumo a la trayectoria en reconocimiento a su ilustre trabajo de toda una vida como guía de valores judíos y promotor del diálogo interreligioso e intercultural.

Todos los galardonados arriba citados renunciaron a la cantidad económica ligada al Premio, solicitando que la Fundación destinase el importe a causas filantrópicas elegidas por los premiados. Cada premio de 1 millón de dólares ha sido donado en su honor a diversas iniciativas, entre ellas: apoyo al emprendimiento social basado en valores judíos, inclusión de familias mixtas en la vida judía, la mejora de calidad de vida de personas con necesidades especiales, ayuda al refugiado, apoyo activo de campañas por la igualdad, lucha contra el antisemitismo y contra los esfuerzos por deslegitimar al Estado de Israel, asistencia a los afectados por la pandemia de COVID y apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro que luchan por derechos raciales y justicia económica en los Estados Unidos.

Desde su creación en 2013, el Premio Génesis ha aprovechado el premio anual de 1 millón de dólares de los galardonados para el resto de iniciativas filantrópicas de la Fundación, alcanzando un total de 45 millones de dólares, destinados a 197 programas sin ánimo de lucro en 31 países, mejorando directamente la vida de decenas de miles de personas.

Sobre el Doctor Albert Bourla

Como Presidente y Director Ejecutivo, el Doctor Albert Bourla dirige el rumbo de Pfizer en su propósito: avances que cambian la vida de los pacientes, con un enfoque especial en impulsar el desarrollo científico y la innovación comercial, con su consiguiente impacto positivo en la salud humana.

Durante sus más de 25 años en Pfizer, Bourla ha construido una exitosa carrera, ocupando una serie de puestos globales sénior en amplios mercados y ramas del sector. Antes de tomar las rienda como Director Ejecutivo en enero de 2019, Albert Bourla se desempeñó como Director de Operaciones de Pfizer a partir en enero de 2018, siendo responsable de supervisar la estrategia comercial de la empresa, fabricación, y funciones de desarrollo de productos globales.

Anteriormente, desde febrero de 2016 hasta diciembre de 2017, Albert se ocupó la posición de Presidente de Pfizer Innovative Health, que comprende Consumer Healthcare, Inflammation & Immunology, Grupos de negocio de Medicina Interna, Oncología, Enfermedades Raras y Vacunas. Además, él creó el Grupo Impacto en el Paciente y la Salud, dedicado a desarrollar soluciones a disposición de los pacientes, demostrando el valor de los medicamentos de Pfizer y asegurando un negocio con un amplio modelo de innovación.

Desde enero de 2014 hasta enero de 2016, Bourla se desempeñó como Presidente de grupo de Global de Pfizer, División de Vacunas, Oncología y Consumer Healthcare, donde jugó un papel decisivo en la construcción una posición fuerte y competitiva en oncología y expandiendo el liderazgo de la compañía en vacunas.

Bourla fue Presidente y Gerente general del negocio de productos establecidos de Pfizer desde 2010 hasta 2013, liderando el desarrollo e implementación de estrategias y tácticas relacionadas con Pfizer cartera sin patente (incluidas las marcas heredadas y los genéricos).

Comenzó su carrera en Pfizer en 1993 en la División de Salud Animal como Director Técnico de Grecia.

Ocupó puestos de creciente responsabilidad en Sanidad Animal en toda Europa, antes de mudarse a la sede mundial de Pfizer en Nueva York en 2001. Desde allí, Albert pasó a asumir una sucesión de roles de liderazgo dentro de la División de Salud Animal, incluido el Grupo de EE. UU. Director de Marketing (2001-2004), Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Nuevos Productos Marketing (2004-2006), y Presidente del Área de Salud Animal de Europa, África y Oriente Medio (2006-2009). En 2009, asumió responsabilidades adicionales para las regiones de Asia y el Pacífico.

Albert Bourla es Doctor en Medicina Veterinaria y Doctor en Biotecnología de la Reproducción por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Aristóteles.

En 2020, fue elegido por la revista Institutional Investor como el principal Director Ejecutivo del sector Farmacéutico de Estados Unidos. Es miembro del comité de The Partnership for New York City, y director en varias Juntas: Pfizer, Inc., The Pfizer Foundation, PhRMA y Catalyst, y miembro del Consejo de Administración de Estados Unidos para Negocios Internacionales. Además, Bourla es miembro de Business Roundtable y The Business Council.