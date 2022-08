Regalan una cucaracha a Ada Colau para denunciar la suciedad de Barcelona

Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, recibía este miércoles un regalo inesperado en la calle Progrés, una de las 23 avenidas decoradas con motivo de les Festes de Gràcia 2022. La edil paseaba tranquilamente por la calle cuando una vecina decidió llamar su atención para entregarle una figura de papel en forma de cucaracha.

Noticias relacionadas Salud Pública. Las ratas se atrincheran en la plaza Cataluña de Barcelona

Durante las últimas semanas, han aflorado imágenes de la presencia de cucarachas o ratas en varios puntos de Barcelona, motivo por el cual una ciudadana ha trasladado a Colau la queja por estos insectos.

“He pensado que te quería dar esto, ya que tenemos la ciudad plagada de bichos. ¿Ah, que no la ves?”, le dice la ciudadana con tono irónico. Ante esta reacción, Colau se ha limitado a negarlo rotundamente : “No, no está llena de bichos la ciudad”. La conversación ha continuado con la respuesta de la vecina que le dice “Ah, ¿no? Pues no sé por dónde paseas, hija mía, porque aquí lo tienes todo lleno”.

Ada Colau le ha recordado que vive “cerca” de la zona, y la chica le ha trasladado que “quizás es que tu calle vienen a desinfectarla más a menudo”. La alcaldesa de Barcelona ha defendido que “el servicio de limpieza trabaja en todas partes” de la capital.

La alcaldesa ha mostrado una actitud incómoda y rechazado el regalo “Recibo el mensaje, pero no gracias”