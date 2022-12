¿Qué es la piel sensible y qué productos puedo usar?

Comprender las señales y los desencadenantes de una piel sensible es clave para cuidarla eficazmente. La sensibilidad en la piel, que afecta al 70 % de las personas en todo el mundo, se define como una serie de sensaciones cutáneas desagradables, como escozor y ardor. Puede afectar a varias partes del cuerpo, incluida el rostro.

Muchos factores pueden desencadenar o acentuar la sensibilidad de la piel, como los irritantes químicos, las condiciones ambientales, el estrés, los cambios hormonales o la dieta. Estos factores contribuyen a una serie de problemas que pueden afectar a personas de todos los grupos de edad y tonos de piel.

Desde Cetaphil, marca especializada en el cuidado de la piel sensible, explican que solemos pensar que la piel sensible afecta únicamente a las pieles más secas, pero, aunque es cierto que está más predispuesta a padecer sensibilidad, cualquier tipo de piel puede ser intolerante.

Por este motivo, es importante conocer qué tipo de piel tenemos para usar los productos adecuados. Por ejemplo, para una piel grasa o incluso normal, se recomiendan las texturas en loción, ya que el porcentaje de ingredientes de la fase acuosa es mayor que el de aceites y la textura es más fluida. Así se facilita la hidratación y la absorción de las vitaminas y nutrientes necesarios para tener una sana. Por otro lado, las cremas hidratantes suelen contener un mayor porcentaje de aceites, pudiendo ser más nutritivas y adecuadas para pieles secas y muy secas.

No obstante, loción y crema no son necesariamente opuestas, sino que pueden llegar a ser complementarias, atendiendo a la necesidad concreta en cada momento para cada tipo de piel. Una piel normal o grasa puede sufrir mayores pérdidas de agua en invierno, sufriendo una mayor deshidratación y necesitando una consistencia mayor como la que da la crema hidratante y, sin embargo, en primavera y verano utilizar la loción hidratante porque la pérdida de agua no es tan pronunciada.

Las fórmulas suaves de Cetaphil calman la irritación y obtienen resultados óptimos en todo tipo de pieles sensibles. Uno de los productos estrella de la marca es CetaphilCrema Hidratante indicada para hidratar las pieles sensibles, secas y muy secas. Este básico de cualquier rutina de belleza y salud, nutre y aporta una hidratación intensa a la piel y durante 48 horas. Formulada con niacinamida (vitamina B3), pantenol (provitamina B5) y glicerina, ayuda a mejorar la resistencia de la piel sensible y mejora significativamente la barrera cutánea, con un restablecimiento completo en una semana.

Otra opción es Cetaphil Daily Advance Loción Ultra Hidratante, que cuenta con 9 ingredientes hidratantes, incluyendo manteca de karité, niacinamida (vitamina B3), pantenol (provitamina B5), glicerina y vitamina E. Además de mantener la hidratación durante 48 horas, repara la barrera cutánea en apenas tres día y reduce la aspereza de la piel.