El apunte de Chapu Apaolaza sobre la última polémica con "Zorra": "Fascista si no te gusta Eurovisión"

Chapu Apaolaza ha dedicado su Cuaderno diario en "La Brújula" a la última polémica que nos ha dejado la actualidad: la canción de Zorra, obra de Nebulossa, que nos representará en Eurovisión.

"Hoy traigo apuntadas las hojas de este cuaderno con barruntos de primavera precipitada. Por ahí lejos se viene abril como un atropello de pájaros y flores. El sol, la ventanilla abierta, la prisa de los almendros… De madrugada, los mirlos que se encaraman a la antena de la casa de enfrente cantan más que la Nebulossa", comenzó diciendo con sorna y poesía el colaborador del programa nocturno de Rafa Latorre.

Según opinó, a él "lo de decir zorra para escandalizar me parece tan antiguo como escandalizarse por decir zorra", para después recordarte que ya en 1983 la banda española de punk rock Vulpes, formada por tres mujeres, "decía zorra" en su canción conocida canción "Me gusta ser una zorra" y Chapu, por aquel entonces, "no había descubierto aún ni los catálogos de lencería".

"Zorra, zorra zorra, dicho así, como el que pinta un pene en la pared, zorras que cantan zorras que hablan, zorras a tutiplén, tanta zorra que el cuaderno parece una fábula de Jean de Lafontaine", continuó diciendo el periodista en su monólogo diario.

Seguidamente, aseguró que desde su punto de vista, tras haber escuchado la canción, no ve en ella "una apología de la promiscuidad, sino más bien una reflexión de cómo se asimilan las etiquetas injustas que hacen de uno", que es exactamente lo que la autora defendió como propósito del contenido del sencillo. Pero, apuntó también que "si habláramos en serio, el orgullo de zorra no lo acabo de ver".

Se refirió también a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al respecto en las que afirmo que "a la fachosfera prefería el ‘Cara al Sol'". Chapu vio detrás de estas palabras la intención de que se considere socialmente que "también eres fascista si no te gusta el tema de Eurovisión".

El periodista señaló que "igual entendería mejor los estereotipos, si en lugar de una zorra se define un facha de postal", y desarrolló la idea: "Un facha empedrado, un facha que llega tarde".

Porque si a Apaolaza le dieran a elegir en el campo de los insultos, entre zorra y facha, no sabría decir cuál le resultaría más provocador. Y pasó a interpretar a viva voz la que sería su versión, escrita para ver "si Sánchez le encuentra el sentido a la letra a los fachas y a la poesía".

Dice así:

"Ya sé que solo soy un facha

Si voy a los toros, facha.

Si voy a misa, facha, facha, facha.

Si me parece mal la amnistía,

soy más facha todavía".