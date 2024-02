Susana Díaz en "Espejo Público" sobre la canción "Zorra": "Que me llamen puta no me parece que me empodere"

Siguen llegando a cuentagotas las reacciones de famosos, políticos y artistas sobre la elección del tema "Zorra" como representante de España para el próximo Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebrará en mayo en Malmö (Suecia). Ahora le ha tocado el turno a la exsenadora y expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, que ha sido entrevistada en el programa "Espejo Público" de Antena 3 presentado por Susanna Griso.

Entre varias preguntas, y tras conocerse la opinión de la UER, que ha dicho sí a "Zorra", y las palabras del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que aseguró que el tema le gusta aunque a "la fachosfera le hubiera gustado tener el Cara al sol", el programa repasó la opinión de otros dirigentes como Elena Valenciano o Ángeles Álvarez, Díaz confesó en directo que "no me gusta que me llamen zorra, ni que mis hijos me llamen zorra o llamen zorra a su profe". La política confesó habérselo dejado claro a algún conocido o amigo hace unos días, sobre esa facilidad para usar "zorra".

"Eso de las firmas" en referencia a las peticiones elevadas para retirar la canción de la candidatura, "creo que en el arte y en la música no hay que ponerle vallas, soy muy tolerante y que vaya quien quiera a Eurovisión", explicó Susana Díaz, que si pidió "que no me lo vendan como un empoderamiento, porque yo creo que empoderar a la mujer es ponerle más ceros a su nómina ponerles guarderías gratuitas, corresponsabilidad en las cargas familiares, pero que me llamen puta (perdóname la palabra por la hora) no me parece que me empodere porque por la misma conducta no le llaman al hombre puto".

Repitió su respeto a la libre elección del representante español a Eurovisión, "pero no considero que se trate de un empoderamiento femenino". Por su parte, la periodista Carmen Morodo confiesa que la canción no le gusta nada y "la calidad de la canción me gusta todavía menos". "Lo que quieren decir es que nos empoderamos nosotras intentando cambiar el significado de una palabra y haciendo que una palabra ahora tenga otro significado positivo. Al contrario, nos lo estamos llamando a nosotras mismas. El empoderamiento tiene que ver en los sueldos, en la toma de decisiones en la visibilidad incluso esa escena de hipersexualidad va en contra de cualquier reivindicación feminista", destaca.