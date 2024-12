Si la inteligencia y la creatividad humanas no dejan de sorprendernos, teniendo una base y unos límites biológicos, estos se expanden hasta casi el infinito cuando contamos con herramientas de computación. La Inteligencia Artificial (IA) cada día avanza más y resulta más fácil de manejar por el gran público, lo que está provocando una explosión en la creación de contenido.

La política, un lugar para a indignación, pero también para la chanza y la burla popular, es uno de los terrenos más prolíficos donde la IA se está utilizando con frecuencia para crear recursos. Ya sea a través canciones, fotomontajes o piezas de vídeo, los políticos de primera plana siempre son el objetivo de los intentos del pueblo de ridiculizarlos, usando el humor como herramienta para eliminar artificialmente la diferencia de poder.

Y es que las redes sociales, esa especie de ágoras de internet en las que cada vez más insiste en censurar el Gobierno como quien pretende 'ponerle puerta al campo', se han volcado en el día de hoy contra el presidente Pedro Sánchez, que en los últimos meses se ha visto envuelto en una serie diaria de polémicas, investigaciones y desprestigios. Aquellos a los que tanto acusa el líder del Ejecutivo de "lanzar fango" (todos los que no le apoyen incondicionalmente), le han respondido de una forma creativa, incluso elegante.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el 44 Congreso Confederal de UGT, que se celebra en Barcelona hasta el próximo miércoles, 27 de noviembre. Quique García Agencia EFE

Esta vez la originalidad y las infinitas posibilidades de crear a través de distintos 'promt' o indicaciones que se le dan a la IA ha ido un paso más allá, y un usuario de X (antes Twitter) ha creado un anuncio que muestra un juguete de Pedro Sánchez como un superhéroe musculoso y con capa.

Así es "Fangoman", el juguete de Pedro Sánchez creado por IA que se ha hecho viral

IberianSon (@iberianson) es un proyecto de creación de contenido audiovisual cuyo eje principal gira entorno la música y la edición de vídeo, que combina el uso de elementos analógicos y digitales, apoyándose en la Inteligencia Artificial. En el último año ha cobrado relevancia por sus montajes y parodias sobre distintos políticos, pero esta semana uno de ellos se ha hecho especialmente viral.

Coincidiendo con la mañana en la que el empresario Víctor de Aldama declaraba ante el Tribunal Supremo por su supuesta vinculación en la 'trama Koldo', se popularizaba en las redes sociales un anuncio parodia sobre un juguete (o figura de acción, para los más sibaritas) con la cara de Pedro Sánchez: "Fangoman", el superhéroe de la PSOE capaz de exudar fango por su cuerpo.

Incluso se le ha creado un personaje antagonista, "Aldamatron", una sátira del comisionista De Aldama, pero con un físico de culturista de élite. En el vídeo promocional se muestra a una serie de niños pidiendo ayuda tras la rotura de una presa, que 'Fangoman' trata de solucionar regalándoles un patito de goma y diciéndoles que "Si necesitan más ayuda, que la pidan".

'Fangoman' y 'Aldamatron' X (@IberianSon)

Pero la parodia va más allá, y muestra las frases "épicas" pregrabadas que dice 'Fangoman' cuando se le aprieta: "Menuda inventada", "Esa máquina del fango...", "Yo estoy bien", etc. Se presenta a 'Fangoman The One' (el '1') como "el héroe definitivo dispuesto a combatir las fuerzas del bien". Aunque la publicidad afirma que adquirir uno de estos juguetes no tiene coste, advierte de que no incluye baterías en el paquete.

Muchos han señalado el parecido tan grande que hay entre 'Fangoman' y Pedro Sánchez a nivel físico, ya que el presidente de España, antes de colmar las portadas internacionales por los presuntos casos de corrupción que le rodean, era alabado por su porte y complexión. En menos de unas horas, el vídeo de @IberianSon ha alcanzado ya miles de reproducciones, así como cientos de comentarios alabando su creatividad.