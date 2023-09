Un bar franquista revoluciona Twitter: "Todo por la patria, rojos abstenerse"

Un bar ha causado revuelo en Twitter después de que un usuario compartiera una foto del establecimiento junto a un texto que decía "he comido hoy aquí y que queréis que os diga, todo riquísimo y el dueño Eladio es un encanto".

Pero Casa Eladio no es un bar cualquiera y las redes no han tardado en reaccionar a la imagen. Es uno de los ocho bares que conforman la Ruta 36. Se ubica en Ávila y su dueño Eladio "piensa que el franquismo está resurgiendo".

Los llamativos carteles en su entrada advierten: "Si no se siente a gusto en esta casa, puede irse a tomar por c***". Le sigue otro cartel que hace presenta los platos del menú: "Chuletón nacional", "Huevos rotos fusilados", "Chorizos rojos" y "Bacalao grande y libre de cebolla". Sorprendentemente, al final de la lista de platos, se repite la frase: "Si no le gusta, se puede marchar otra vez".

Multitud de usuarios han inundado la publicación de comentarios con opiniones opuestas. Algunos pedían saber la ubicación del bar, otro usuario afirmaba que son "los mejores torreznos de España con diferencia y sus huevos fusilados están increíbles". En el otro lado, comentarios como: "Pues yo ahí no comería, se me atragantaría todo" o "vergonzoso que hoy en día sigan existiendo y sobre todo permitiendo sitios así en España".