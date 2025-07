La película biográfica de Michael Jackson se retrasa de nuevo: estreno en primavera de 2026

¿Veremos por fin la película biográfica dedicada a la mayor estrella del pop?, se pregunta 'Le figaro' en su noticia sobre el esperado largometraje dedicado a Michael Jackson. Esta es una historia que ya comenzó con retrasos en el rodaje debido a la huelga de artistas de Hollywood de 2023, que detuvo la producción durante un año.

Entonces, la fecha de estreno de 'Michael', el título de la película de Antoine Fuqua, se volvió problemática. Se retrasó hasta en dos ocasiones. Originalmente programada para la primavera de 2025, la película biográfica se pospuso inicialmente a octubre para aprovechar la campaña de promoción de los Oscar. Tras todos estos altibajos, finalmente se supo que la cinta no estará lista para finales de año. Ahora habrá que esperar hasta el 24 de abril de 2026 para descubrir la película biográfica, como informó 'Deadline'.

Estos aplazamientos también tienen otra causa: la dificultad de contar la historia de la vida de Michael Jackson en tan solo dos horas. Desde sus inicios con los Jackson Five, hasta el lanzamiento de su carrera en solitario con éxitos mundiales como 'Off The Wall', 'Thriller', 'Bad' y 'Dangerous', pasando por su carisma en el escenario, inmortalizado por su moonwalk, su filantropía y su a veces escandalosa vida privada, la vida del Rey del Pop se asemeja a una odisea. La primera versión de Antoine Fuqua duró casi cuatro horas.

Hoy en día, los editores buscan una solución para ofrecer un largometraje coherente y digerible. Aunque tampoco está descartado que Michael sea cortado en dos partes, especifica 'Deadline'.

¿Cómo se abordarán los escándalos de Jackson?

El último obstáculo en esta interminable película biográfica es el tratamiento que el guion da a las acusaciones de pederastia contra Michael Jackson. Según 'Deadline', Fuqua ha decidido centrarse en el caso de Jordan Chandler. Este último, que tenía 13 años en el momento de los hechos, acusó al cantante estadounidense de haber abusado de él a principios de los 90. Este escándalo, muy publicitado, concluyó con un acuerdo extrajudicial y el pago de un cheque de 22 millones de dólares a la familia de Chandler.

El director olvidó que una cláusula del acuerdo prohibía cualquier mención de este caso, tanto en la pantalla grande como en la pequeña. Antoine Fuqua reelaboró esta parte de la película y obligando a los actores a regresar al set en enero de 2025.